CAMEROUN :: L'Université de Yaoundé 1 classée parmi les 2000 meilleures universités du Monde :: CAMEROON

C'est ce qui ressort du classement rendu public par le Centre des Classements Mondiaux des Universités, encore appelé Center for World University Rankings ( CWUR), pour la période 2021 - 2022.

L'Université de Yaoundé 1 fait partie des meilleures universités du Monde. Elle est classée 1321 ème, sur un total de 2000 universités retenues par le CWUR comme faisant partie des toutes meilleures universités du Monde. La mère- des universités camerounaises occupe la 27 ème position, parmi les 59 universités africaines classées. Le classement mondial est dominé par les universités américaines, tandis que parmi les universités du continent africain classées, l'Afrique du Sud et l'Égypte arrivent en tête.

Placée à la 1321 ème place, l'Université de Yaoundé 1 est dans le top 2000 des meilleures universités du Monde, bien loin devant des universités occidentales. Le Center World University Rankings qui existe depuis 2012, est aux dires des spécialistes, le classement le plus crédible et consensuel des universités. L'organisme spécialisé est objectivement perçu comme la "FIFA" des universités. Le CWUR a initialement classé 19 788 établissements, sur chiffre global d'un peu plus de 40 mille Universités dans le monde. Les autres été éliminées d'office. La visibilité des universités sur la toile, les programmes de recherches, la qualité du corps professoral, la qualité des enseignements ainsi que l'employabilité des diplômes délivrés, ont été les critères de sélection.

" Le Pr. Maurice Aurélien Sosso le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, est à féliciter. C'est un Recteur qui obtient des résultats incroyables avec peu de moyens, et il confirme vraiment les propos d'un penseur qui avait dit qu'avec un bon management et peu de moyens, on peut obtenir de bons résultats, et qu'avec beaucoup de moyens et un mauvais management, on ne peut récolter que de mauvais résultats. Il est clair et évident aujourd'hui pour tous, que le top management de l'Université de Yaoundé 1 est très aguerri. Tout le monde sait d'ailleurs que le Pr. Sosso est un homme pétri d'expérience, et capable d'apporter beaucoup de solutions à l'Enseignement supérieur", fait savoir un universitaire camerounais.

Pour certains, si la visibilité des universités camerounaises sur la toile était consacrée comme le claironne le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, l'Université de Yaoundé 1 qui a souffert de ne pas être assez visible sur la toile, aurait hérité d'un classement plus avancé. C'est alors à se demander à quoi ont servi les 2,5 milliards francs CFA que le ministre Fame Ndongo dit avoir versé à Camtel l'an dernier, fonds pourtant destinés à la lutte contre la Covid-19, pour la visibilité en ligne des huit universités d'Etat du Cameroun. Il demeure que personne n'est témoin de cette visibilité qu'aurait apporté Camtel aux universités d'État du Cameroun, suite à la mirobolante somme de 2,5 milliards que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement Jacques Fame Ndongo, a viré à la Cameroon Telecommunications. Sans doute que si cela avait été le cas, une autre université camerounaise aurait-elle été sélectionnée, et peut-être figurer parmi les 2000 meilleures universités du monde.

Signalons qu'en février 2021, l'Université de Yaoundé 1 a été classée 1ère d'Afrique Centrale, et 3 è du continent, par l'agence Webometrics, laquelle tient compte de la digitalisation des universités.