CAMEROUN :: Atteinte à la liberté de presse : Des reporters de Canal 2 molestés à Yaoundé :: CAMEROON

Le Rédacteur en chef délégué de la chaîne de télévision ne décolère pas.

Des équipes de la télévision Canal 2 International ont été victimes collatérales de rixe opposant des agents de la communue de Yaoundé 5e et des conducteurs de moto taxi hier. Le cameraman de canal 2, Bertrand Tsasse a été copieusement battu par les agents de la mairie. Sa caméra cassée et confisquée par les mêmes agents qui lui ont promis la mort, ainsi qu'aux autres membres de l'equipe, chauffeur et journalistes, indiquent des sources concordantes.

Le rédacteur en chef délégué, Rodrigue Tongue ne décolère pas : " Je suis allé moi même à la mairie m'enquérir de la situation, auprès des responsables trouvés sur place. J'ai moi même echappé au lynchage. C'est la police, la vraie, qui m'a sorti des griffes de ces sauvages. Un officier de police m a conseillé de contacter le maire. Ce que j'ai fait. Mais je n'étais pas au bout de ma déception. M. Augustin Bala m'a indiqué que ses agents étaient dans leur droit, accusant l'equipe de Canal2 d'avoir rameuté la foule de conducteurs de motos déjà assagie après une journée de tumultes. J'en ai été dégoûté."

Rodrigue Tongue réaffirme le professionnalisme de ses collègues et dit son incompréhension devant un tel déchaînement de violence : "Pourtant mes reporters ont été professionnels. Une fois à la mairie, ils ont demandé après le maire qui leur a fait dire qu'il ne parlerait que plus tard...demain. Alors que l'équipe avait regagné la voiture de reportage, un agent de la mairie s est porté volontaire pour un récit face camera. C'est durant le tournage que les agents qui servent de "police" municipale lui sont tombés dessus. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte odieux. Nous allons naturellement lui donner des suites judiciaires. Au pénal comme au civil."

Par la voix du secrétaire national à la communication et aux alertes, Charles Ngah Nforgang, le Syndicat national des journalistes du Cameroun, dans une alerte, condamne cet épisode d'atteinte au travail des journalistes : "En cette veille de célébration de la liberté de la presse et de la fête du travail, des équipes de la télévision Canal 2 International ont été victimes collatérales de rixe opposant des agents de la communue de Yaoundé 5e et des conducteurs de moto taxi. Le cameraman de canal2, Bertrand Tsasse a été copieusement battu par les agents de la mairie. Sa caméra cassée et confisquée par les mêmes agents qui lui ont promis la mort, ainsi qu aux autres membres de l'equipe, chauffeur et journalistes. Ils n'ont été mis hors de tout danger plus tard par la police qui campait autour de la mairie."

Le Snjc dit avoir contacté le maire de Yaoundé 5 : "Joint au téléphone, le maire Augustin Bala s'est contenté de dire que les équipes de télévision n'avaient pas à se retrouver là et orienter les camarades de notre syndicat au commissariat de sécurité publique", déplore le Snjc qui dit s'offusque de "cette barbarie inexplicable et appelle les journalistes à se tenir prêt pour le mot d'ordre qui sera incessamment lancé afin que cesse définitivement des voies de fait sur les hommes de médias."