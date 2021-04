CAMEROUN :: Carnet noir: Le patriarche Dipita Pokossy Doumbè tire sa révérence à 89 ans :: CAMEROON

Joseph Dipita Pokossy Doumbè n'est plus. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ( 1989 - 1996), quitte la scène. Le patriarche Sawa du canton Akwa à Douala, est mort cette nuit, des suites de maladie.

Ancien pharmacien, Joseph Dipita Pokossy Doumbè était président du conseil d'administration des Aéroports du Cameroun ( ADC), jusqu'à sa mort intervenue dans la nuit du mardi à mercredi 28 avril 2021. L'ancien député du Wouri était aussi membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), le parti au pouvoir à Yaoundé. Il a occupé de nombreuses fonctions dans l'univers pharmaceutique, aussi bien au niveau national que continental. En 1970, il devient député de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Joseph Dipita Pokossy Doumbè voit le jour le 21 août 1932 à Bonamikengue, dans le canton Akwa à Douala la capitale économique du Cameroun dont il était autochtone.

Adieu patriarche. Pour tes très longs et heureux jours sur la Terre, nous nous inclinons devant ta mémoire, et implorons l'Éternel Dieu, de nous faire grâce d'aussi longs et heureux jours. Nous saluons la vie que tu vécue. Nous saluons ton œuvre.