MONDE ENTIER :: L’UEFA dévoile des changements pour l’Euro 2020, Statimes confirme la diffusion du tournoi. :: WORLD

Le vendredi 23 avril, l’instance du football européen, l’UEFA, a annoncé des changements de villes hôtes pour l’Euro 2020 et confirmé la tenue du tournoi dans 11 villes de 11 pays. L’opérateur de télévision numérique StarTimes a confirmé la diffusion de l’intégralité des matchs en direct et en HD en Afrique.

Bilbao et Dublin ont été retirées de la liste des villes hôtes du tournoi européen vendredi car elles ne pouvaient garantir la présence de suffisamment de fans dans les stades en raison des restrictions liées au coronavirus. Leurs matchs seront joués à Séville, Saint-Pétersbourg et Londres.

La tenue de matchs à Munich avait été remise en cause mais la capitale bavaroise a été confirmée après avoir assuré à l’UEFA que les stades accueilleraient un minimum de 14.500 spectateurs malgré les mesures de distanciation sociale.

Ce changement dans l’organisation du tournoi survient sept semaines avant le début du tournoi de 24 équipes le 11 juin à Rome.

« Nous avons travaillé d’arrache-pied avec les associations organisatrices et les autorités locales afin de garantir un cadre sûr et festif pour les matches, et je suis vraiment satisfait que nous soyons en mesure d’accueillir des spectateurs lors de tous les matches, pour cette grande fête du football des équipes nationales sur l’ensemble du continent », a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Čeferin.

Diffuseur officiel de l’Euro 2020 en Afrique subsaharienne, l’opérateur StarTimes, a confirmé que ces changements n’auraient aucune répercussion sur son programme de diffusion.

Le Manager Marketing de StarTimes Cameroun, Hervé Fabien MABOM, a déclaré : « StarTimes est engagé à fournir la meilleure couverture possible de l’Euro 2020. Nous attendons tous ce tournoi depuis un an et nous sommes prêts à offrir à nos abonnés la meilleure expérience de football possible.

« L’Euro 2020 est la plus grande compétition de football cette année et les fans africains méritent de pouvoir en profiter pleinement. »

StarTimes diffusera la totalité des 51 matchs du tournoi en direct et en HD sur ses cinq chaînes sport ainsi que sur son application de streaming StarTimes ON .

L’Euro 2020 marque les 60 ans du tournoi et pour la première fois de l’histoire, la compétition sera jouée à l’échelle continentale dans 11 villes.

Les 24 équipes qualifiées incluent les finalistes et demi-finalistes de la Coupe du monde, la France, la Croatie, la Belgique et l’Angleterre, ainsi que le champion en titre, le Portugal.