Le Sénégal invité d'honneur à la 7e édition du Salon international de l'Artisanat

Le Sénégal est l’invité d’honneur de la 7ème édition du Salon International de l’Artisanat de Yaoundé (SIARC).

L’annonce a été faite cette semaine, à Yaoundé à l’issue de l’audience accordée par Achille Bassilekin III, le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa) à KHARE DIOUF ambassadeur du Sénégal au Cameroun.

L’enjeu, est de s’inspirer du modèle sénégalais dans le but de densifier l’écosystème artisanal local ainsi que les mécanismes d’accompagnement des artisans camerounais.

Placée sous le thème, « Redynamisation du système de commercialisation des produits artisanaux et conquête des marchés

extérieurs », la septième édition du Siarc initialement programmée en 2020 a connu trois reports du fait de la pandémie de Covid-19.

Selon le Minpmeesa, le gouvernement tient à faire du Siarc un grand moment d’apprentissage et de promotion de l’artisanat camerounais.

«Si nous n’avons pas pu organiser le Salon Artisanal du Cameroun, il y a quelques mois, c’est à cause de la résurgence de la pandémie. Une fois que les nouvelles dates seraient retenues que celles-ci soient adossées sur non seulement une maitrise de la pandémie contre laquelle le gouvernement est attelé. Mais aussi que cela puisse permettre la participation d’artisans étrangers, de pays invités et ceci permettra de donner à cet évènement qui est placé sous le très haut patronage du chef de l’Etat, de faire de Yaoundé un grand moment de rencontre entre artisans, mais aussi de faire

de Yaoundé une grande capitale artisanale en la matière », a déclaré Son Excellence Achille Bassilekin III, Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’Artisanat.

En ajoutant, « nous sommes persuadés à la lumière du grand potentiel artisanal du Sénégal, de son dispositif institutionnel d’encadrement, il sera possible d’explorer la possibilité de signer un accord artisanal entre nos deux pays sous réserve du très haut accord de la hiérarchie […] mais aussi, d’organiser des ateliers entre maitres artisans Sénégal et camerounais.»

L'Ambassade du Sénégal à Yaoundé est l'une des 92 représentations étrangères au Cameroun.

Les deux Etats entretiennent des relations bilatérales depuis leur accession à l’indépendance,

Cette coopération s’intensifie et se diversifie au fil des ans.

La première visite du diplomate sénégalais à l’actuel Minpmeesa, remonte au 11 octobre 2019.

Les deux personnalités ont enfin évoqué la possibilité d’intensifier et de densifier la coopération artisanale entre les deux pays à travers l’organisation d’une visioconférence.