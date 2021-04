CAMEROUN :: GERMAINE HABIBA AHIDJO : Dame de fiel… épouse modèle :: CAMEROON

Femme de caractère et discrète, l’ancienne première dame sera inhumée près de son époux à Dakar.

La rumeur l’avait donnée pour morte le 19 février dernier maisc’est ce 19 avril, qu’elle est finalement partie pour l’au- délà. On n’entendra donc plus, la voix de Germaine Ahidjo. Morte à Dakar au Sénégal des suites de maladie, la femme du premier président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo, aura mené son combat jusqu’à la fin : faire revenir la dépouille de son mari au Cameroun. Mais son combat a été vain, du moins pour le moment. Et dans une interview accordée en novembre 2013, au journaliste de Radio France internationale (RFI) Alain Foka, La deuxième femme du président Ahidjo était certaine d’un fait : les restes de son mari reviendraient au Cameroun.

Fille de Mokolo, chef-lieu du Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord, Germaine Habiba était devenue les yeux et les oreilles du président Ahmadou Ahidjo. A sa manière, elle a contribué au développement du Cameroun, en soutenant son époux. D’une grande beauté, Germaine Ahidjo était aussi une tête bien faite. Née à Mokolo vers 1931 d’après une source familiale, elle a obtenu son certificat d’études primaires et élémentaires (Cepe) à Yaoundé en 1942. Passionnée de médecine, elle intègre par la suite le collège des jeunes filles de Douala aujourd'hui lycée de New-Bell. En 1947, par le biais de Louis Paul Aujoulat, l'Assemblée territoriale lui octroie une bourse d'études pour la France où elle décroche un diplôme d'infirmière hospitalière d’État en 1952 et se spécialise en maladies tropicales à l'Institut Pasteur en 1953. Mariée à un Libanais, elle divorce avant de revenir au Cameroun.

Son histoire avec le président Ahmadou Ahidjo commence en 1955. Passionnés de lecture, les deux tourtereaux convolent en justes noces le 17 août 1957. Ensemble, ils ont trois filles dont Aminatou Ahidjo, la présidente du conseil d’administration (PCA) du Palais des Congrès de Yaoundé. Le seul fils qu’elle aura, c’était Daniel Toufick, né avant son mariage avec le président Ahidjo. Réservée et intelligente qu'elle était, elle a mis l’éducation (reçue par sa mère Hawa), ses conseils et sa finesse au service de l'homme politique qu'était son mari. Epouse modèle et loyale, elle défendra bec et ongle son époux après son départ du pouvoir en 1982. Elle s’exile avec lui à Dakar. Et devient de fait, le «testament» du président Ahidjo, après sa disparition le 30 novembre 1989.

Amère envers le pouvoir de Yaoundé, elle en voulait au successeur de son époux. Et confiait d’ailleurs à Alain Foka, dans l’interview citée supra, les remords, regrets et espoirs de son mari. «Ahidjo s’est préoccupé du peuple camerounais. Il a défini le plan quinquennal avant son départ. Tous les secteurs étaient concernés. Eboua avait les preuves de tout cela. Pour lui, servir l’Etat, c’était servir le pays. Ce n’était pas se servir. Il souffrait beaucoup du fait qu’on s’en prendrait à sa famille. Il a vécu dans l’amertume. Il apprenait que le Cameroun était à genoux, devant la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI).

Pour lui, le Cameroun pouvait vivre pendant 10 ans sans problèmes avec ce qu’il avait laissé. Il m’a dit que tout un peuple allait souffrir, mourir, parce que les gens n’ont pas su gérer», révélait-elle. Femme de caractère et discrète, elle sera inhumée ce jour près de son époux, au cimetière musulman de Dakar, situé au quartier Ahmadou Ahidjo.