CAMEROUN :: Décès de Germaine Ahidjo: l'hommage intense et émouvant de Me Alice Nkom (Vidéo) :: CAMEROON

Germaine Ahidjo, première des Premières Dame Camerounaise, est décédée dans la nuit du 19 au 20 Avril à Dakar de suite de maladie à l'âge de 89 ans. Elle n'aura donc pas vu prospérer sa demande de voir revenir les restes de son mari au Cameroun, son pays natal.

Me Alice Nkom, amie et avocat de Germaine Ahidjo nous a fait l'honneur de parler de cette femme dans le Point Diaf-TV en duplex depuis Douala.

Un moment émouvant avec cette inconditionnelle et défenseuse des libertés fondamentales au Cameroun.



Me Alice Nkom est revenue sur des faits assez révélateurs des valeurs essentielles et caractéristiques de cette famille dont on ne nous parle presque jamais.

C'était un moment d'histoire intense que la jeunesse camerounaise et les dirigeants actuels du pays de Douala Manga Bell devraient connaitre.

Nous vous proposons de l'écouter dans son intégralité, le point Diaf-TV avec Me Alice Nkom dans la vidéo ci-dessous.