CAMEROUN :: L'Assemblée Nationale, Les Franckistes et les Faux Diplômes sont les sujets qui animent les journaux :: CAMEROON

Echos du Parlement, un journal spécialisé dans l’activité parlementaire s’intéresse à la Session de juin 2024 pour informer que « 6 projets de loi déposés à l’Assemblée nationale ». Le Président de l’Assemblée nationale a présidé ce mercredi 12 juin 2024 à son cabinet, la Conférence des Présidents qui a vu le dépôt de 06 projets de loi venus de la Présidence de la République. Ces projets de loi ont été jugés recevables et ont été communiqués plus tard lors de la séance plénière présidée par le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale Hilarion Etong.

Au sujet des inscriptions sur Listes électorales Camer Press, un journal qui parait à Yaoundé la capitale et siège des institutions écrit que « Les Frankistes bloqués à l’Est ». La branche du Soleil Levant des supporters du Fils du Chef de l’Etat a été éconduite hier mercredi dans le département de la Boumba et Ngoko. Les Frankistes voulaient mobiliser les populations à aller s’inscrire. La Coordonnatrice régionale de ce Mouvement citoyen pour la paix, Stéphanie Daplouma parle d’une forte mobilisation étouffée dans l’œuf.

Au sujet du Recrutement des forces de défense Le quotidien Le Messager parle de « Plus de 1300 faux diplômes détectés ». Les dossiers faussaires des jeunes gendarmes et soldats en cours ont été mis à l’écart des listes, pour le compte de l’exercice budgétaire 2024. Une information partagée par le journal Le Drapeau pour qui « Objectif zéro fraude diplomaire ». Face à l’augmentation préoccupante des cas de fraude aux diplômes, les autorités camerounaises ont mené une opération de vérification approfondie des pièces justificatives des candidats retenus pour le recrutement de gendarmes et de soldats en 2024. Le bilan est alarmant : 1312 faux diplômes ont été découverts, soit une hausse de 41% par rapport à 2022. C’est la quintessence d’un communiqué presse émis le 12 juin dernier par le Ministre délégué à la présidence, en charge de la Défense.

Pour ce qui est de l’Achat de véhicule-Minader Le journal Le Point estime qu’il s’agit d’une « Folie financière… ». Alors que le Cameroun n’est plus à l’abri d’une suffisance alimentaire, l’avis d’appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence du 27 mai 2024, relatif à l’achat d’une bagnole de fonction pour le ‘’ Boss ‘’ du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, fait jaser à la présidence de la République. Une aberration de plus et de trop.