CAMEROUN :: Sécurité renforcée dans les services des domaines : Le ministre EYEBE AYISSI ordonne des mesures :: CAMEROON

Le 14 août 2024, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, Henri Eyebe Ayissi, a adressé une note aux Délégués Régionaux et Départementaux. Il leur a demandé de recruter des vigiles pour protéger tous les bâtiments abritant leurs services respectifs. Cette demande vise principalement les structures concernées par l'enquête conjointe menée par la SED (Secrétariat d'État à la Défense) et la DGSN (Direction Générale de la Sûreté Nationale). Cette investigation a été ordonnée par le président de la République dans le cadre de la gestion du Domaine Privé de l'État et des atteintes à la propriété foncière des particuliers.

Cette initiative fait suite aux craintes du ministre Henri Eyebe Ayissi, qui redoute que certains bâtiments puissent être incendiés ou cambriolés afin de faire disparaître des documents critiques à l'enquête. La protection des infrastructures devient donc une priorité pour éviter que les preuves soient détruites avant d'être examinées.

En effet, cette semaine, un incident troublant s'est produit. Un bâtiment appartenant à une délégation départementale dans la région du Centre a mystérieusement pris feu. Cet incendie survient alors même que les enquêteurs de la police et de la gendarmerie avaient annoncé leur arrivée imminente sur les lieux. Cet acte criminel renforce les inquiétudes autour de la sécurisation des bâtiments publics abritant des documents liés à cette affaire sensible.

Face à ces dangers, le ministre a exigé une vigilance accrue dans tous les services des domaines, avec l'installation immédiate de vigiles pour garantir l'intégrité des dossiers en lien avec l'enquête. La priorité est désormais de protéger les documents et d'assurer la sécurité des infrastructures gouvernementales.