CAMEROUN :: L'application mobile Eska : votre solution de paiements scolaires la plus avancée et gratuite :: CAMEROON

Cette application mobile arrive à point nommé avec l'effervescence de la rentrée scolaire qui se prépare activement dans les établissements d'enseignements secondaires, supérieurs, publics et privés. Une solution qui vient alléger aux parents d'élèves et chefs d'établissements de nombreux fil d'attente et casque-tête observé dans les banques lors du processus de paiement des frais scolaires.

En présentation officielle ce 14 août au Tou'ngou hôtel de Yaoundé au Cameroun; l'équipe de jeunes dirigeants de cette plate-forme mobile appartient à l'entreprise "Ikwen SARL" basée au Canada en charge de l'application Eska en Afrique, conçoit et développe les services ajoutés pour Eska et s'occupe de l'intégration des moyens de paiements locaux dans cette application avec plus de 4 milliards de transactions en ligne.

L'application mobile Eska est accessible sur Google play et app store avec plusieurs offres de services, dans son rôle social, elle accompagne les parents dans le suivi des études de leurs enfants à l'école, améliore les performances scolaires des élèves et les risques de dépravation de mœurs.

Précisions que l'application mobile Eska a pour objectif crucial de réduire les coûts de vos logiciels de gestion au sein des établissements scolaires en ce sens que cette application propose des notifications illimitées pour un tarif dérisoire : 500 messages riches/jours pendant 12 mois intégrant images et vidéos ( 24385 FCFA) .

Pour être plus précis, le SMS coûte au moins 25F la page pour juste 160 caractères ; hors avec l'application Eska vous faites directement vos saisies de notes sur l'application vers votre logiciel de gestion d'école.

Suivi personnalisé des enseignements quant à lui , permet à chaque enseignant d'envoyer quotidiennement aux parents le rapport disciplinaire des élèves à son cour, les notes d'évaluation pour avoir une appréciation du travail fait des devoirs envoyés à l'élève, ce coût par mois s'élève à partir de 171429 FCFA question pour l'enseignant d'arrondir ses fins de mois en dehors de son salaire. Soulignons tout de même que ladite application fonctionne comme WhatsApp après téléchargement sur Google play et app store en ligne et hors réseaux, précise M. Jean Paul Peuka directeur de communication Eska.

Il est important de rappeler que l'application mobile Eska est connectée sur beaucoup de service donc "Xschoolplay" ce service interbancaire sécurisé, rapide, facile à utiliser en ce qui concerne le processus de paiement , l'un des points essentiels de cette conférence de présentation qui a réunie les chefs d'établissements d'enseignements secondaires, supérieurs, publics, privés, parents d'élèves et partenaires financiers.

Une fois l'application mobile Eska télécharger vous entrez tout simplement au sein du service "Xschoolplay" avec le matricule de votre enfant, choix du payement par exemple Ecobank( exige votre numéro de compte bancaire) , Momo, OM etc. une fois ce paiement effectué vous recevrez directement sur votre mobile la notification de l'école qui atteste votre paiement plus besoin d'imprimer un reçu . La particularité du service Xschoolplay réside sur le fait que le paiement se fait au rythme des parents sans pression laisse entendre M. Kom ingénieur à Ikwen SARL.

Ce service interbancaire à valeur ajoutée longuement apprécié par les partenaires financiers en occurence la microfinance Express union finance représentée par M. Wabo dont la digitalisation des moyens de paiement acquière une importance capitale au sein de la microfinance depuis 2019 avec l'accompagnement et la confiance accordée par le ministère des Enseignants Secondaire, Office du Baccalauréat du Cameroun.

Après prêt d'une heure et demie d'intervention et de démonstration via des vidéos en démo sur l'utilisation de l'application mobile Eska, couplée aux questions réponses de l'assistance, ladite conférence de présentation du service Xschoolplay s'est refermée sur l'enrôlement de quelques établissements scolaires séduits par les services alléchants qu'offrent cette application au même titre que les influencers camerounais de l'application mobile Eska "Moustik le karismatique et Lucie Memba Boss" qui rehaussent l'image de marque de cette application sur les réseaux sociaux.

QUELQUES PARTENAIRES ESKA.

Ecobank, CCA Bank, Banque Atlantique, SGBC, Afriland First Bank etc.

Orange money, MTN mobile money( payement marchand).

En terme de statistique l'application mobile Eska c'est plus de 3000 établissements déjà inscrits avec plus de 30 enrôlements au service Xschoolplay, une initiative salutaire et louable pour cette application mobile qui n'a que 2 ans d'existence sur terrain de façon professionnelle, une aubaine pour les Responsables établissements scolaires ( Secondaire, Supérieur, publics et privés) souscrivez rapidement à l'offre la plus avancée de digitalisation à coût zéro recommandée par le SEDUC via www.eskalearning.com/Xschoolplay afin de bénéficier de cette technologie innovante.

Contacts utiles : 659-53-89-11/673-88-45-27.