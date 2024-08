FRANCE :: LE PRESIDENT PAUL BIYA ASSISTE LE 80ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT DES ALLIES

Il y a 80 ans, les troupes menées par le général Leclerc entraient en France de manière héroïque, après avoir participé à toutes les batailles déterminantes pour sa libération. Leur rôle fut crucial à un moment où la France, en quête de renforts, se tournait vers l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne pour constituer ses troupes de tirailleurs, ces soldats venus de loin pour combattre sous le drapeau tricolore.

Depuis la fondation de la Cinquième République, chaque président français a célébré avec faste le rôle inestimable de ces hommes courageux. Cette année, malgré ses 91 ans, le président Paul Biya a tenu à honorer de sa présence cette commémoration historique, à l’invitation du président Emmanuel Macron. Ce présence témoigne l’importance de ce souvenir partagé. Il s’agissait de sa deuxième invitation en moins de deux mois, après les commémorations du débarquement de Normandie. Le président français Emmanuel Macron a une fois de plus rassemblé, dans le sud de la France, les chefs d’État et de gouvernement du Cameroun, du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo et du Maroc pour marquer le 80e anniversaire de cet événement fondateur.

Dans son discours, le président camerounais a rappelé avec force qu’ « Il n’y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs ». Il a souligné que « Cette lutte a été menée ensemble, pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice ». Pour lui, les « combattants » venus d’Afrique sont les « héritiers de traditions guerrières, admirables de courage, d’audace et de loyauté ».

L’intervention du président Paul Biya a été marquée par une gravité raffinée, lucide et cohérente, qui a rappelé à tous que l’« homme lion » demeure fidèle à sa réputation. Sa présence et ses mots ont réaffirmé le lien indéfectible entre le Cameroun et la France, et l’importance de se souvenir de ces pages communes de l’histoire où le sang africain a contribué à la liberté du continent européen. Lors de cette tournée, le président Paul Biya était accompagné par la première dame, Chantal Biya, dont la présence, comme toujours, illumine le parterre. Rayonnante de toute sa beauté, elle attire toutes les attentions. Les regards tournés vers elle, renforcent sa touche de grâce et d’élégance. Dans ce protocole d’État, la première dame Chantal Biya incarne non seulement le soutien indéfectible à son époux, mais aussi l’image d’une femme attachante, symbole de l’amour pour son mari, sa patrie, et de son raffinement personnel.