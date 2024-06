CAMEROUN :: Incendie au Marché Chinois de Douala : Des Boutiques Réduites en Cendres :: CAMEROON

Un nouvel incendie s'est déclaré ce mardi matin au marché chinois de Douala, dans le quartier Douche Akwa, ravageant plusieurs boutiques et causant d'importantes pertes matérielles.

L'incendie, qui s'est déclenché peu après 6h, a été signalé par un passant qui n'a malheureusement pas été pris au sérieux dans un premier temps. Les flammes se sont propagées rapidement, attisées par la présence de marchandises combustibles, réduisant en cendres au moins deux boutiques.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux et ont pu maîtriser le sinistre. Les forces de l'ordre ont également été mobilisées pour sécuriser la zone et établir un périmètre de sécurité. La circulation automobile et motocycliste a été interrompue dans les environs du marché.

D'après les témoignages des commerçants, l'incendie serait d'origine accidentelle. La négligence, notamment l'absence d'extincteurs dans les boutiques, est pointée du doigt comme cause probable du sinistre.

Cet incendie est le deuxième à survenir au marché chinois de Douala en moins d'un an. En septembre 2023, un précédent feu avait déjà causé d'importants dégâts matériels.

Face à la recrudescence des incendies, les commerçants appellent les autorités à prendre des mesures de sécurité plus strictes pour protéger leurs biens. Ils réclament notamment l'installation d'extincteurs dans toutes les boutiques et un meilleur contrôle des installations électriques.

Cet incendie met en lumière la question de la sécurité des marchés populaires en Afrique, souvent confrontés à des problèmes d'infrastructures vétustes, d'installations électriques défaillantes et d'absence de mesures de prévention incendie adéquates.