FRANCE :: NAOLE MEDIA 40: RECONNAISSANCE A L'ENDROIT DES FEMMES INSPIRANTES DES METIERS DE LA COMMUNICATION

Naole Média établit le tout 1er listing des 40 femmes les plus inspirantes des métiers de la communication et des médias en Afrique francophone et dans sa diaspora, en 2021.

Pour la première fois, Naole Média établit un listing des 40 femmes africaines les plus inspirantes, des métiers de la Communication et des Médias, en Afrique francophone et dans sa diaspora : NaoleMedia40. Réalisé en toute indépendance, identifie, recense et classe par ordre alphabétique, les femmes des métiers de la Communication et des Médias, qui contribuent à réécrire le narratif du continent africain.

Fruit d’un travail mené durant de long mois, ce listing ambitieux et unique en son genre dresse un état des lieux des forces vives sur lesquelles notre cher continent peut s’appuyer pour se tourner résolument vers demain.

Des critères pondérés tels que les accomplissements (expériences professionnelles, réalisations, impact social), la situation (réputation, position et influence), le potentiel (inventivité, vision et adaptabilité) ont été pris en compte par les spécialistes chevronnés, auxquels Naole Média a fait appel pour mettre sur pied le listing.

L’étude accessible sur le site web https://bit.ly/2PKf9Jo étant arrêtée au 22 mars 2021, les évolutions socio-professionnelles postérieures à cette date n’ont nullement été prises en compte.

D’après Élodie Mbida, la Directrice de la Publication de Naole Média, « chacune de ces femmes sélectionnées contribue par ses stratégies, ses reportages et ses prises de parole, à faire rayonner les métiers de la communication et de l’information à l’échelle mondiale et à valoriser l’expertise de la femme africaine.

Ces leaders charismatiques ont su faire preuve d’innovation, d’agilité, d’humilité, d’empathie et surtout de résilience, pour surmonter économiquement le contexte difficile de l’année 2020, tout en maintenant la dynamique collective ».

La rédaction de Naole Média