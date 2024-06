Intelcia Cameroun a célébré les mamans le 24 Mai 2024. :: CAMEROON

Ainsi, presque une trentaine de mamans ont pris part à cette célébration au siège d’Intelcia Cameroun situé dans le quartier des affaires Akwa, à Douala.

L’occasion a été donnée de présenter le cadre de travail de cette multinationale créée au Maroc en 2000, implantée dans 18 pays dans le monde, et des bureaux au Cameroun depuis 2015, 1er pays d’Afrique Sub-Saharienne avant la Côte d’Ivoire en 2016 et le Sénégal en 2017.

Pour l’occasion, la tour de 8 étages qui abrite les bureaux au design moderne de cette entreprise leader dans l’externalisation des services et de la relation client s’est ouverte aux mamans des collaborateurs.

Au cours de cette journée qu’il convient d’appeler “la journée des mamans d’Intelcia Cameroun”, les mamans ont eu l’opportunité de s’immerger dans le quotidien professionnel de leur progéniture et de découvrir de manière concrète les métiers, les processus et la culture de l’entreprise Intelcia.

Premier employeur des primos-demandeurs d’emplois dans le pays des Lions Indomptables, Intelcia Cameroun compte un effectif d’environ 1000 collaborateurs dans une tranche d'âge située à 70% entre 25 et 35 ans et porté par une équipe de responsables dévoués à la tâche.

Les perspectives de carrière sont bien tracées et offrent de réelles opportunités d’évolution au sein de l'entreprise pour les plus ambitieux.

C’est le cas de Joël Mayi, qui a démarré sa carrière en tant que téléconseiller et qui à force de persévérance, hard-work et discipline occupe aujourd’hui le poste de Business Unit Manager. Comme il le décrit lui-même, son rôle est de veiller au respect des engagements d’Intelcia Cameroun vis-à-vis de ses clients. Il en est de même pour Joyce Mervine Noubissi, Chargée de Recrutement qui quotidiennement s’assure de « recruter de nouveaux talents et de faciliter leur intégration au sein du groupe ».

Raïssa Armelle Matio Ndoko, Responsable Qualité, s’assure que les normes Qualités sont respectées pendant que Katia Tchuidjang, HRBP, s’occupe de l’accompagnement social des collaborateurs tout au long de leur séjour chez Intelcia.

Ou encore Audrey Marou, Responsable de la Communication qui assure quant à elle la courroie de transmission entre tous les départements et veille à l’image auprès des publics externes d’Intelcia.

La liste est longue et les exemples comme ceux situés plus haut se multiplient avec comme dénominateur commun chez tous ces collaborateurs le souci de l’excellence.

Pour preuve en est, le groupe a été élu service client de l’année pour 2023 et 2024, et espère bien briguer une troisième nomination pour la 3ème année consécutive lors de la cérémonie qui se tient à Paris et au cours de laquelle Intelcia a offert aux meilleurs collaborateurs la possibilité d’y assister.

Pour clôturer ce beau moment d’émotions, Paola Jombi, la Directrice des Ressources Humaines s’est adressée aux mamans « Vous devez être fières! Vos enfants sont des étoiles, vous les avez éduqués et ils font leurs preuves à Intelcia »

La réponse de Madame Konango, mère d’Arthur, Technicien IT, a été sans ambages « C’est un honneur d’avoir un enfant qui évolue dans cette entreprise. Ça me rend fière que mon fils incarne ces valeurs que je lui ai enseignées »