Le Cameroun à pied-d'œuvre pour la réalisation d'une cartographie numérique : cas du secteur musical :: CAMEROON

C'est grâce à l'appui de la convention 2005 qui encadre la protection des industries culturelles et créatives (ICC) que ce projet pilote de 3 mois a été mis sur pied et présenté à la presse ce 7 juin dans les locaux du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale ici à Yaoundé.

Comme partie prenante institutionnelle à ce projet pilote : UNESCO paris, Québec , ministère des arts et de la culture du Cameroun ,UNESCO bureau régional Afrique Centrale. Ce projet répond à un double enjeux à savoir la structuration du mouvement artistique et culturelle au niveau du ministère des arts et de la culture, l'encadrement réglementaire et juridique du secteur musicale numérique.

L'arrivée de la Covid 19 et la montée en puissance de l'intelligence artificielle sont venues titer la sonnette d'alarme, il était donc plus urgent pour le ministère des arts et de la culture et son partenaire institutionnel l'UNESCO de prendre des mesures adéquates pour sauver le secteur culturel. Pour être plus complet à ce niveau, les artistes n'ont pas toujours eu des données fiables pour vérifier l'évolution de leurs musiques sur les plates-formes digitales pour ceux qui sont inscrits , l'épineux problèmes de la data au Cameroun , le taux d'accès internet au Cameroun sont autant de facteurs qui illustrent à suffisance la réalisation de cette cartographie numérique avec des données et statistiques fiables.

Il faut le préciser, en janvier 2024 un groupe d'experts a été mis sur pied dans l'optique d'évaluer la situation du numérique dans le secteur culturel dans les pays tels que la Géorgie, le Zimbabwé et l'Ouganda .

De façon concrète au Cameroun, ce projet pilote de 3 mois sera mené par des noms bien connus de la sphère culturelle camerounaise à l'instar de Ruben BINAM artiste , promoteur du Centre culturel Ubuntu, David LESSOUGA représentant de la plate-forme digitale Believe au Cameroun.

Pour y parvenir à cela , en amont, une sensibilisation de tous les acteurs artistiques sera faite pour informer le maximum sur les enjeux de ce projet majeur si chère à L'UNESCO et le ministère des Arts et de la culture du Cameroun; collecte des données ; recherche documentaire ; synergie d'ensemble avec les acteurs ; analyse des plates-formes de streaming existantes ; évaluation du niveau de référencement de la musique camerounaise sur le digital et son impact sur la création digitale.

Cette cartographie numérique qui sera présentée au bout de trois mois d'étude permettra aux décideurs, bailleurs de fonds, partenaires financiers, institutionnels, l'UNESCO et le ministère des arts et de la culture du Cameroun de toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontés l'artiste camerounais dans l'exercice de ses fonctions, avec pour but d'améliorer son statut, soutenir la structuration des industries culturelles et créatives , briser les stéréotypes sur les droits rémunérés par les plates-formes digitales.