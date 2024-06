CAMEROUN :: Le Mboa Youth Choir en concert le 14 juin prochain à Yaoundé. :: CAMEROON

C'est la Cathédrale Orthodoxe , située au quartier bastos dans la capitale politique du Cameroun Yaoundé qui servira de cadre à ce grand rendez-vous du chant choral le 14 juin prochain dès 19 heures.

Grâce au soutien institutionnel du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, l'UNESCO, la fondation Jean Félicien Gacha et du Goethe Institut kameroun que cet initiative portée par les Amis du Choeur Madrigal du Cameroun sous la supervision générale de son président M. Henri MANDENG que le MBOA YOUTH CHOIR dans sa politique stratégique propose cette année « cœurs en chœur », un programme destiné à mettre en lumière la diversité des sentiments humains.Comme à son habitude, le MBOA YOUTH CHOIR fera entendre des chants traditionnels et chansons du Cameroun, mais ira également chercher dans les musiques d'Afrique et du monde, pour évoquer les diverses facettes d'un « cœur », ou même d'un « chœur » en émoi.

En immersion dans des chœurs d'ici et d'ailleurs, le MBOA YOUTH CHOIR ouvrira son cœur pour parler au vôtre. Il faut le preciser , ce concert qui se prépare sereinement depuis quelques mois est placé sous la direction de Jean-Alexis BAKOND.

Les réservations pour vivre ces moments inoubliables du chant choral au Cameroun se font via le lien: www.acmc-cameroun.com