CAMEROUN :: Yaoundé : Consommateurs et vendeurs de drogue prospèrent à côté de Paul Biya :: CAMEROON

Les vendeurs et les consommateurs de drogue ne craignent pas la proximité de Paul Biya le président de la République.

Les éléments de la brigade de gendarmerie du quartier Nlongkak dans le 1er Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun, ont mis le grappin sur des consommateurs et des vendeurs de drogue, au quartier Etoudi à Yaoundé, non loin du palais présidentiel. "Marché à bétail " est le nom donné au repaire de ces dealers.

Les bérets rouges ont mené une opération coup de poing, grâce aux renseignements et à la collaboration des populations qui, n'en pouvaient plus de ces délinquants qui commettaient des agressions à l'arme blanche, et autres forfaitaires.

Plusieurs kilogrammes de cannabis ont été saisis, des objets volés dont un téléviseur écran plat. Les gendarmes ont profité de la quiétude de la nuit du 04 au 05 avril courant, pour surprendre ces hors-la-loi. Cinq personnes ont été interpellées, et leur exploitation en cours, permettra de démanteler le réseau, et de mettre la main sur des complices.

Les populations ont exprimé leur joie, sur cette opération menée avec bravoure, par les éléments de la gendarmerie de la brigade de Nlongkak.