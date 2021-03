CAMEROUN :: Un défilé de mode s'achève dans la rue à cause d'Eneo :: CAMEROON

Malgré cette perturbation, le public a pu découvrir "Ma passion" la nouvelle collection de Merveil Donfack sur "La Rue de l"Art" à côté de l'Institut français à Yaoundé.

La passion est le véritable moteur de la création. Il en faut beaucoup pour décourager les véritables passionnés. Le créateur de mode Merveil Donfack l'a démontré le 15 mars à l'Institut Français antenne de Yaoundé. Alors que la présentation de sa dernière collection de vêtements pour femmes et hommes avait débuté, la direction de l'Ifc, le faciliteur culturel Papi Mvondo et lui ont été confrontés à une coupure d'énergie.

Pas question pour autant d'interrompre un tel déploiement impliquant une soixantaine de personnes toutes jeunes et enthousiastes. Si le décor du plateau central ne pouvait être reproduit, le directeur artistique du défilé de mode, Yves Tristan Priso a, avec l'accord de l'Ifc, improvisé un catwalk dans "La Rue de l'art" attenante à l'IFC. Cette voie adjacente autrefois fermée au public avait été restaurée par des artistes peintres camerounais à l'initiative de l'Ifc.

Enthousiastes comme des élèves pour qui sonne la récréation, le public, les photographes se sont alors massés le long des murs de cette rue. La musique ayant été remplacée par les sons des djembé, Dorette Bouwé Ndjiele, la présentatrice et Joli Mike Behalal, le photographe ne sont point départis de leur professionnalisme. Au final tout le monde est rentré content. Captivé par l’ambiance bonne enfant du défilé et surtout par le savoir-faire de Merveil Donfack. Baptisé "Ma passion", le défilé s'est déroulé en 4 tableaux. Le 1er tableau a fait la part belle au glamour avec une série de robes de cocktail et de mariée sur le ton du rose et du blanc. Des vêtements pleins de froufrous et de paillettes.

La sensualité était aussi au rendez-vous lors du deuxième tableau. Merveil Donfack a présenté une collection de lingerie fine, des maillots de bain en dentelle, des grillages pour femmes et hommes. Mais la présentation la plus attendue était sans doute "La collection tulipe noire" une série d'une dizaine de robe en noir et or qui se portent toutes avec des bibis en tissus or. Merveil Donfack a étalé son habilité à travailler le tissu pagne, le coton, le satin et proposer des coupes originales.

Les tenues étaient agrémentées d'accessoires de Simone Afida. Cet enthousiasme n'a pas échappé aux responsables de l'Ifc. Notamment Yann Lorvo, le directeur, qui cache-nez bien ajusté sur le visage, a tenu à féliciter l'équipe de "Max Design" pour ce déploiement original.