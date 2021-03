CAMEROUN :: Université de Ngaounderé: Fame Ndongo annule les nominations du recteur :: CAMEROON

Le ministre d'État, ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, a annulé les nominations effectuées mardi dernier, par le recteur de l'Université de Ngaounderé, Prof. Florence Uphie Chinje. En effet, le recteur de cette université d'État, a procédé le 16 mars 2021, à la nomination de plusieurs responsables de son université, à titre intérimaire, et ce, jusqu'aux chefs de département.

Un niveau de responsabilité qui aux dires d'un enseignant de l'université de Dschang que Camer.be a contacté, relève de la seule compétence du ministre de l'Enseignement supérieur qui, peut cependant autoriser le recteur à le faire à titre intérimaire, après avis et consultation. Protocole qui selon ce maître de conférences " n'a certainement pas été respecté par le recteur de l'Université de Ngaoundere ".

Face à ce qui apparaît aux yeux de certains comme un affront ou une méprise, la réaction du ministre de l'Enseignement ne s'est pas fait attendre. Jacques Fame Ndongo, hier mercredi, 17 mars, a signé une décision pour "déclarer nul et de nul effet, et pour non- conformité à la réglementation en vigueur ", la note de service de la Prof. Florence Uphie Chinje le recteur de l'Université de Ngaounderé.

D'aucuns pensent aussi que la patronne de l'université de Ngaounderé qui est de culture académique anglo saxonne, se serait perdu dans l'interprétation des textes, l'université de Ngaounderé étant du système francophone.