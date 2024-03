La Fondation Mtn Et Le Pnud S'associent Pour Construire Un Hub D’innovation Numérique Au Cameroun :: Cameroon

La Fondation MTN, première fondation d’entreprise au Cameroun, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont scellé un partenariat historique, ce 18 mars 2024 à la Direction Générale de MTN Cameroon, en signant un mémorandum d’entente visant à promouvoir l'innovation technologique et à accélérer la transformation digitale du Cameroun.

Ce mémorandum d’entente a été signé d’une part, par la Directrice Générale de MTN Cameroon, représentante du conseil d’administration de la Fondation MTN, Mitwa Ng’ambi, et d’autre part, par la Représentante Résidente du PNUD au Cameroun, Aissata De, en présence de la Sustainability and Corporate Affairs Executive Officer du Groupe MTN, Nompilo Morafo, du Représentant Résident Adjoint du PNUD, Martin Hart-Hansen, et des experts des deux institutions.

Ce partenariat se matérialisera par la construction d'un hub numérique ultramoderne. Véritable centre d'excellence, ce bâtiment offrira des espaces de travail et de collaboration à la pointe de la technologie aux jeunes entrepreneurs, étudiants et chercheurs d’emploi camerounais avec un accent sur les femmes. Le hub numérique proposera une gamme complète de services et d'infrastructures, notamment : Des formations intensives et des ateliers pratiques sur les technologies numériques les plus récentes ; Un espace de coworking équipé pour favoriser l'innovation et la collaboration ; Un espace de recherche & développement dédié à l'exploration et au test des solutions digitales innovantes pour les défis du Cameroun.

Pour Mitwa Ng’ambi, Directrice Générale de MTN Cameroon, « Ce partenariat avec le PNUD s'inscrit parfaitement dans notre engagement à soutenir l'essor du numérique au Cameroun. Jusqu’à date, environ 2,500 Camerounais dont 1,800 sont des personnes vivant avec un handicap, ont bénéficié de nos différents programmes de formation à l’utilisation des outils numériques. Le hub digital est donc une suite logique à ces formations et sera un catalyseur de l'entrepreneuriat numérique qui permettra à la jeunesse camerounaise de jouer un rôle actif dans la transformation digitale du pays… »

La construction du hub digital est une initiative majeure qui contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable du Cameroun, notamment l'objectif 9 visant à promouvoir l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Ce qui a fait dire à Aissata De, Représentant Résident du PNUD au Cameroun que « Le Hub d'innovation numérique que nous voulons mettre en place avec MTN à Douala fait partie de notre vision qui consiste à créer un environnement propice pour les jeunes et les femmes, afin de libérer leur créativité et leur potentiel entrepreneurial. […] Ce Hub est non seulement un catalyseur sans précédent pour l'émergence de champions parmi les jeunes, et pour le positionnement des femmes dans les STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), mais surtout un mécanisme permettant aux start-ups de surmonter les barrières de financement »