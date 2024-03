Cameroun :: Geremi Njitap : Le Divorce Réclamé À Cause De Refus Sexuel Et Adultère, Découvrez Les Détails :: Cameroon

Une affaire de divorce secoue la sphère médiatique alors que l'ancien footballeur international Geremi Njitap réclame la séparation d'avec son épouse, invoquant des raisons controversées. La requête d'assignation en divorce dévoile des détails surprenants qui suscitent l'attention du public.

Dans une requête d'assignation en divorce, Geremi Njitap expose les motifs de sa demande de séparation d'avec son épouse, Toukam Fotso Laure Verline. Parmi les accusations les plus notables, Geremi reproche à sa femme son refus d'avoir des rapports sexuels avec lui, une situation qui aurait mené à une détérioration de leur relation conjugale.

Le document révèle également des allégations d'adultère, Geremi affirmant avoir été trompé par son épouse. Plus choquant encore, il avance que les enfants qu'il pensait être les siens sont en réalité ceux de l'ex-partenaire de sa femme. Cette révélation bouleversante soulève des questions sur la confiance et la loyauté au sein du mariage.

De plus, Geremi Njitap affirme avoir été victime d'abus verbaux de la part de son épouse, qui l'aurait insulté et dénigré devant leurs enfants. Des termes injurieux tels que "Sillonneur de bas quartier" ont été utilisés, mettant en lumière les tensions et les conflits au sein du foyer.

L'affaire de divorce de Geremi Njitap met en lumière les difficultés et les épreuves auxquelles peuvent être confrontés les couples, même ceux qui semblent mener des vies publiques prospères. Les révélations troublantes contenues dans la requête d'assignation en divorce soulèvent des questions sur la vie privée et la moralité, tout en attirant l'attention sur les défis de la gestion des relations conjugales.