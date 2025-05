ROYAUME-UNI :: Réponse officielle du CODE à la manipulation orchestrée par le régime de Yaoundé :: UNITED KINGDOM

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) a pris acte de la circulation d’un communiqué prétendant établir une collaboration entre le CODE et un soi-disant "Ambazonia Governing Council ". Ce communiqué, diffusé massivement sur les réseaux sociaux, est une tentative délibérée et bien orchestrée par le régime aux abois pour semer la confusion et tenter de discréditer l’action citoyenne du CODE.

Le CODE tient à affirmer avec la plus grande clarté qu’il n’a jamais engagé de négociation avec une entité autoproclamée telle que le "Ambazonia Governing Council". Le communiqué en question, attribuant une alliance stratégique entre le CODE et cette organisation, relève de la pure fabrication et constitue une manœuvre visant à créer une fausse impression de rapprochement entre des mouvements aux objectifs et aux principes profondément différents. Ce genre de manipulation cherche à nuire à l’image du CODE, Mouvement pionnier de la résistance en Diaspora, en jetant le discrédit sur ses activités.

L’objectif sous-jacent de ce communiqué est manifeste : tenter de fragiliser le MRC et son candidat, le Président Maurice Kamto, dont l'engagement en faveur du changement politique et démocratique au Cameroun est perçu comme une menace directe par le régime corrompu de Yaoundé. En associant de manière fallacieuse le même mouvement sécessionniste au candidat de l’APC, le régime cherche à atténuer l'impact de sa candidature en manipulant l’opinion publique, en croyant fragmenter ainsi le soutien populaire autour de lui. Ce type de stratégie de déstabilisation, qui repose sur l’usage de fausses informations, vise à détourner l'attention des véritables enjeux politiques, à savoir la transparence et la crédibilité du processus électoral qui sont au cœur des revendications de la Diaspora Résistante.

Le CODE attire l’attention sur la présence de groupes d’agents infiltrés au sein des mouvements de résistance en diaspora, en particulier ceux affiliés au "Réseau Courtès", chargé de diffuser ce faux communiqué. Cette tentative manifeste de manipulation a aussi pour objectif de semer la confusion et de déstabiliser l’organisation de la manifestation prévue à Paris le 31 mai 2025.

Dans ce contexte, le CODE appelle à une vigilance accrue face à ces tentatives visant à manipuler les perceptions et à créer des divisions artificielles au sein de la diaspora. Il est essentiel que chaque acteur de la résistance demeure attentif aux stratégies de désinformation et aux tentatives de manipulation qui peuvent surgir à l’approche de cette mobilisation. Nous encourageons ainsi toutes les personnes engagées pour un changement démocratique au Cameroun à se mobiliser et à faire en sorte que ce rassemblement soit un signal fort de l’opposition à la manipulation du processus électoral par le gouvernement en place.

Enfin, le CODE souhaite rappeler aux organisateurs de l’événement à Paris qu’il est essentiel de garantir la cohérence de la manifestation. A cet égard, il est impératif d’interdire l'affichage de slogans, de messages ou de tout autre matériel lié à des partis ou mouvements autre que ceux de l’APC

Le CODE réitère son engagement pour une transition légitime au Cameroun, fondée sur les principes de justice et de transparence. Le CODE ne permettra pas que des manipulations et des mensonges servent à dissimuler les véritables enjeux de la lutte pour un Cameroun libre, juste et démocratique. L’unité des forces progressistes et démocratiques est essentielle pour mener à bien cette mission, et nous restons déterminés à poursuivre cette lutte aux côtés de tous ceux qui, comme nous, œuvrent pour un avenir meilleur pour le Cameroun.

Fait à Londres, le 7 mai 2025

Brice Nitcheu

Président du CODE