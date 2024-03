Cameroun :: Retraite Du Commissaire Essogo Raymond : Un Symbole De L'impunité S'en Va :: Cameroon

Le Commissaire Divisionnaire Essogo Raymond, figure controversée et symbole de l'impunité pour certains, prendra sa retraite ce vendredi 22 mars 2024 à 13h. Il occupait le poste de Délégué régional de la sûreté nationale (Drsn) dans le Littoral depuis 13 ans.

Son nom est tristement célèbre pour son implication présumée dans la torture et le traitement inhumain de plusieurs militants du MRC, dont le Professeur Maurice Kamto, président du parti. En 2019, il a été accusé d'avoir insulté, maltraité et torturé le Pr Kamto, le traitant de "capacitaire" et l'empêchant de faire ses besoins naturels lors de son arrestation.

Son départ à la retraite est accueilli avec soulagement par certains, qui y voient un symbole de la fin d'une époque de répression et d'impunité. D'autres, cependant, craignent que son successeur ne soit pas différent.

Le Commissaire Divisionnaire ONDOA ONGONO Hervé Marie le remplace de manière intérimaire. La passation de service aura lieu au siège de la Drsn du Littoral à Douala, présidée par le Secrétaire Général de la Délégation générale de la sûreté nationale.

Le cas d'Essogo Raymond soulève des questions importantes sur l'impunité des forces de l'ordre au Cameroun, et sur la nécessité de réformes pour garantir le respect des droits humains.

La retraite d'Essogo Raymond est un événement important, mais il ne marque pas la fin de la lutte pour la justice et le respect des droits humains au Cameroun.