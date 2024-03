Cameroun :: Tribunal Militaire : Bruno Bidjang Plaide Coupable Pour Propagation De Fausses Nouvelles :: Cameroon

Devant le tribunal militaire de Yaoundé, Bruno Bidjang, ancien directeur de Vision 4, a plaidé coupable des accusations de propagation de fausses nouvelles. Le procès, initialement prévu pour ce jour, a été renvoyé au 11 Avril 2024 pour les réquisitions du commissaire du gouvernement.

L'affaire remonte au début du mois de février lorsque Bruno Bidjang a tenu des propos sur les réseaux sociaux, suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Ce jeudi 14 Mars 2024 marque sa première comparution devant le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire.

Malgré son plaidoyer coupable, l'ex-directeur de Vision 4 reste sous le coup de poursuites pour avoir diffusé des informations jugées trompeuses. La décision finale quant à sa culpabilité et aux éventuelles sanctions sera prise lors des réquisitions du commissaire du gouvernement, reportées à la date susmentionnée.

Cette affaire met en lumière les enjeux entourant la liberté d'expression et la responsabilité médiatique dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la diffusion de l'information. Les audiences à venir seront scrutées de près, tant par les défenseurs des droits des médias que par les autorités chargées de faire respecter la loi.