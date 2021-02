CAMEROUN :: L'UNESCO et le Minefop en ordre de bataille contre le chômage :: CAMEROON

Le Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale-en partenariat avec Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a organisé le 17 février 2021 à Yaoundé, une Cérémonie de remise officielle des annuaires statistiques de la formation professionnelle 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 .

S'attaquer aux problemes structurels et systémiques de ma formation professionnelle au Cameroun, tel est le nouveau challenge du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Pour arriver à ses fins,il a procédé à la remise de 04 annuaires statistiques de la formation professionnelle pour le compte des exercices 2016-2017; 2017-2018; 2018- 2019 et 2019-2020 ce 17 février 2021.

Ces annuaires que le ministre de l'emploi et la formation professionnelle Issa Tchiroma Bakary trouve indispensables pour la formation professionnelle. Il dira à ce propos que : " c'est un document de planification de la formation professionnelle ,il est destiné à deux catégories d'opérateurs que sont les formateurs et les utilisateurs. Il faut dire que La formation professionnelle à pour objet de donner une qualification professionnelle, un métier pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi''.

Le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale a profité de La remise de ces annuaires pour procéder en même temps au lancement de la campagne statistique 2020-2021. En ceci,Il vise ainsi à doter le gouvernement camerounais à travers le Minefop d'instruments et outils crédibles de planification pour la prise de décisions afin de développer des programmes efficients pour lutter contre le sous emploi et le chômage des jeunes. ''Nous nous réjouissons du fait qu'on ait passé 2016, 2017, 2018,2019 et 2020 au point où on peut apprécier le pas franchi et avec le lancement de la campagne 2020-2021 l'UNESCO peut vous rassurer qu'il sera toujours aux côtés du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle pour améliorer davantage les acquis qui sont déjà considérables'' rassure Yvonne Matuturu spécialiste des programmes à l'UNESCO.

Notons enfin que ces annuaires qui ont été élaborés avec l'appui technique de l'UNESCO donnent une cartographie de l'activité de la formation professionnelle au Cameroun depuis 2016.