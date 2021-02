CAMEROUN :: UN COUPLE INTERPELLÉ POUR MALTRAITANCE SUR LEURS DEUX ENFANTS :: CAMEROON

La dame et son époux ont été interpellés par le commissariat du 9 ème à Douala. Ils sont accusés de maltraitance sur leurs enfants de 3 et 8 ans.

Dans leur quartier à Bépanda dans le 5 ème arrondissement de la ville de Douala, ils sont connus pour les punitions corporelles inhumaines sur leurs petits. Les enfants en question portent des marques de coups de fouets sur l’ensemble de leur corps chétif.

Le voisinage a parfois tenté de s’interposer dans ces traitements inhumains face aux cris et pleurs des enfants, mais l’homme et son épouse disent avoir tous les droits sur leur progéniture. Pour eux, ils ont tous les droits de propriété sur le fruit de leurs entrailles.

La goutte d’eau qui a débordé le vase et qui a entrainé le signalement de cette situation de maltraitance et punition physique extrême, c’est la violence physique exercée par la dame sur son fils de 3 ans. Elle l’a battu des heures durant, faisant la sourde-oreille face aux pleurs et cris de l’enfant. Elle lui reprochait d’avoir fait caca dans la culotte, ce qui a soulevé son énervement.

Un voisin n’en pouvant plus, s’est rendu au commissariat pour le faire savoir. La dame interpellée déclare que les enfants sont «têtus », ce qu’elle et son époux ne supportent pas.

Les enfants ont été récupérés par leur grand-mère.