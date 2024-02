Cameroun :: Mindef: Prometal Œuvre Pour La Construction Du Centre De Secours Des Sapeurs-Pompiers Douala :: Cameroon

Ce 19 février 2024, le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, monsieur JOSEPH BETI ASSOMO était à Douala pour une visite de travail.

Le but de ce déplacement à la double cérémonie de signature de la convention cadre du partenariat MINDEF-Groupe PROMETAL et de la pose de la première pierre du centre de secours de Sapeurs-Pompiers de la zone industrielle de MAGZI à DOUALA-BASSA. C’est donc en présence de toutes les élites administratives, des élus locaux, des autorités traditionnelles et autres personnalités de la région et d’ailleurs que le Mindef, le Directeur Général de PROMETAL GROUPE, monsieur HAYSSAM EL JAMMAL et le Directeur General de la MAGZI, monsieur GEORGES CHRISTOL MANON ont paraphé cet accord et posé la première pierre de ce centre dont l’arrêté de création date du 02 avril 2004.

Il faut dire que la matérialisation de ce projet entre en droite ligne avec la vision du chef de l’Etat qui a entrepris de doter le Cameroun d’infrastructures de haute gamme pour la sécurité incendie. Ceci est d’ailleurs perceptible à travers la réception en début du mois de février 2024 du commandant de la brigade des Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris, le Général de Brigade Joseph Dupré La Tour par le Mindef à Yaoundé. Cette visite faisait notamment suite à une acquisition d’équipements sécuritaires à hauteur de plus de 30 milliards et dont les premières livraisons auront lieu cette année. Le Chef de l’Etat, Chef des armées envisage également étendre les centres de secours des Sapeurs-Pompiers à 100 d’ici peu.

Pour comprendre l’implication du Groupe PROMETAL dans ce projet, il faut remonter à 2023. En effet au début de cette année, Prometal a été frappé par un vaste incendie dans l’une de ses usines située dans la zone industrielle MAGZI de DOUALA-BASSA. La mobilisation de toutes les unités de Sapeurs-Pompiers de DOUALA et de ses environs avait alors permis de maitriser après des jours de dur labeur les flammes sauvant ainsi une partie de l’usine et par conséquent plusieurs milliards d’investissement.

Cette implication de nos vaillants soldats du feu, n’avait pas laissé le top management de PROMETAL indifférent d’où la promesse de contribuer activement et hâtivement à la construction du centre de secours des Sapeurs-Pompiers de cette zone afin de renforcer la sécurité incendie sur place et dans les environs au grand bonheur des populations riveraines. Notons que la zone industrielle ici mentionnée est très exposée à des risques d'incendie au regard de la forte concentration des usines cosmétiques, métallurgiques entre autres.

Le projet va donc s’étendre sur un site de 3000m2 et sera construit selon les normes prescrites par le ministère de la défense qui en est le maître d’ouvrage. Son financement sera assuré par le Groupe PROMETAL à hauteur d’environ 1 milliard. Le ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique en tant que maître d’œuvre veille à la prise en compte de toutes les dispositions techniques en rapport avec le projet. L’exploitation quant à elle sera réservée au corps National des Sapeurs-Pompiers. Un projet de plus qui rapproche l'armée des populations. En attendant la réalisation effective de ce projet, les habitants de Douala sont très confiantes et louent ce partenariat.