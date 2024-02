Comment Regarder La Télévision Française Depuis L’afrique ? :: Africa

De nombreux Africains souhaitent pouvoir suivre leurs émissions préférées diffusées sur les chaînes de télévision françaises comme TF1, France 2, France 3, M6 ou Canal+. Pourtant, depuis le continent africain, il n’est pas toujours facile d’accéder à ces chaînes. Fort heureusement, il existe désormais plusieurs solutions pour regarder la télévision française en Afrique.

Utiliser un VPN pour accéder aux plateformes des chaînes

L’une des solutions les plus simples pour regarder toutes les chaînes françaises en direct sur internet en Afrique est de passer par les plateformes de streaming des chaînes. En effet, TF1, M6, Canal+ et la plupart des chaînes françaises proposent des services de TV en direct ou de replay sur leur site web. Il vous suffit de vous connecter sur tf1.fr, 6play.fr ou mycanal.fr pour retrouver vos programmes préférés. Cependant, un problème se pose rapidement. Ces plateformes sont géobloquées et inaccessibles depuis l’étranger. Si vous essayez d’y accéder depuis le Maroc, l’Algérie ou le Sénégal, vous serez automatiquement redirigé vers la page d’accueil. La raison est que votre adresse IP est détectée comme non française.

Heureusement, il existe une solution simple pour contourner ce blocage géographique. Le VPN est un réseau privé virtuel qui va crypter votre connexion et surtout masquer votre adresse IP. En passant par un serveur français, votre adresse IP apparaîtra alors localisée en France aux yeux des plateformes de streaming.

L’avantage de cette solution par rapport à un abonnement TV classique est que c’est accessible immédiatement et sans engagement. En 2 minutes après installation du VPN, vous pouvez retrouver vos programmes préférés en direct live depuis la Côte d’Ivoire ou la Tunisie par exemple. C’est simple, rapide et économique.

Se tourner vers des applications de TV en ligne

Une autre solution pour regarder la télévision française en Afrique consiste à utiliser des applications dédiées à la diffusion de chaînes TV comme TF1 disponible sur internet . L’une des solutions les plus populaires est Molotov. Cette application française propose un vaste catalogue de chaînes en direct et en replay. Moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez accéder à toutes les grandes chaînes françaises comme TF1, France 2, M6, C8, W9, TMC, etc.

L’avantage de Molotov par rapport à un VPN est qu’il n’y a aucun blocage géographique. L’application est utilisable directement depuis n’importe quel pays d’Afrique comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Algérie ou le Maroc. Vous n’avez pas besoin de masquer votre adresse IP ou de passer par un serveur français. Par contre, cette solution est uniquement disponible sur smartphone et tablette. Il n’existe pas de version web ou d’application Molotov pour ordinateur. Cela peut être un inconvénient si vous souhaitez regarder la télévision sur un grand écran. Mais pour une consommation nomade sur mobile, c’est un excellent choix.

Sachez également que Molotov propose certains programmes et chaînes gratuitement, d’autres sont accessibles avec des abonnements. Comparez les offres pour choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Au final, avec seulement quelques euros par mois, vous pouvez retrouver TF1, M6 et les chaînes françaises préférées depuis tout le continent africain.

Souscrire à des offres TV par satellite ou ADSL

Il est aussi possible de s’abonner directement à des bouquets de chaînes TV incluant les grandes chaînes françaises. De nombreux opérateurs satellites ou ADSL proposent ce type d’offres en Afrique. L’un des plus connus est Canalsat, filiale de Canal+ présente dans de nombreux pays du continent. Canalsat a noué des partenariats avec les opérateurs télécoms locaux pour distribuer des bouquets comprenant les chaînes Canal+, mais aussi pour certains médias comme TF1, M6 et d’autres médias français. Vous pouvez y souscrire aussi bien par satellite que par une box ADSL.

Une autre solution est la TNT par satellite avec des bouquets comme Fransat. Il s’agit de recevoir directement par votre parabole les grandes chaînes françaises gratuites de la TNT. L’avantage est de pouvoir accéder à un très grand nombre de chaînes. Par contre, cela implique de s’équiper d’une parabole orientée vers le satellite adéquat et d’un décodeur TNT sat compatible.

Ces offres par satellite ou ADSL sont intéressantes si vous recherchez un vaste choix de chaînes françaises. Comparez bien les différentes formules pour choisir celle qui propose les médias qui vous intéressent. Sachez qu’il faudra souvent s’engager sur 12 ou 24 mois, avec un équipement spécifique à prévoir.