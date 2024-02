Cameroun :: Hervé Bopda, 840 Francs ! :: Cameroon

Le gouvernement camerounais a réussi à nous focaliser sur l’affaire Hervé Bopda, et sur le remplacement du manager-sélectionneur Rigobert Song. Et entre-temps, ils ont méticuleusement procédé à l’augmentation du prix du carburant !

L’affaire Hervé Bopda

C’est une affaire qui a défrayé la chronique depuis bientôt trois semaines, et qui a connu son dénouement il y a quelques jours seulement.

Un certain dénommé Hervé Bopda, milliardaire de son état, était accusé par une foultitude de jeunes filles — et même de jeunes garçons — d’être un prédateur sexuel. On lui prêtait des actes de viol, de séquestration, de menaces avec arme, de contamination au VIH, etc.

Hervé Bopda était rapidement devenu l’ennemi public numéro un de la toile, sous la traque incessante du lanceur d’alertes Nzui’Manto. C’est ainsi que la clameur publique réclamait sa tête, et que les autorités ne bougeaient pas le petit doigt. Jusqu’au petit matin de mercredi dernier où cet individu a été happé en pleine nuit, par les forces de l’ordre. Il a été retrouvé chez un ami de Bonabéri chez qui il se réfugiait, et il est désormais entre les mains de la gendarmerie nationale pour des besoins d’enquête.

Un criminel présumé n’avait jamais autant fait parler de lui sur l’espace numérique, et pendant aussi longtemps, que ce mystérieux personnage dénommé Hervé Bopda.

La démission de Rigobert Song ?

Rigobert Song a été éliminé de la CAN 2023 le samedi 27 janvier, par une valeureuse équipe du Nigeria. Avant cela il avait dû batailler dur face à la Gambie, et la qualification des Lions indomptables était arrivée de façon définitivement inespérée.

Rigobert Song n’est pas à la hauteur, et tous les Camerounais le savent. Il se distingue particulièrement par ses inaptitudes tactiques, par ses errements stratégiques et par ses grossières erreurs de communication. Par exemple, après notre élimination, il est venu nous rappeler qu’il n’était pas l’entraîneur des Lions indomptables, mais plutôt leur « manager sélectionneur » (sic).

On n’oublie pas ses pitreries en conférence de presse, on ne comprend pas comment il nous promettait la victoire finale avant la Coupe du monde et la CAN, et qu’après ces humiliations il vienne nous expliciter que « On a une jeune équipe et nos joueurs sont venus ici pour apprendre. » Mensonge !

Et puis nous savons tous qu’il est le polichinelle du président de la Fécafoot, un certain Samuel Eto’o Fils qui va jusqu’à diriger les séances d’entraînement des Lions indomptables. Et lorsqu’on demande à « Rigo » de démissionner à cause de son bilan catastrophique depuis deux ans (9 défaites et 8 matchs nuls en 23 matchs), il nous répond gentiment qu’il va d’abord prendre le temps de la réflexion…

L’augmentation du prix du carburant

Et donc, le prix du carburant a augmenté ! 840 francs CFA pour le litre de super, et 828 francs CFA pour le gasoil. Une augmentation qui était prévisible depuis le dernier discours de monsieur Paul Biya, et qui ne sera certainement pas la dernière.

Le gouvernement camerounais se joue de notre veulerie, et il nous donne des explications inaudibles comme « l’astreinte budgétaire », pour justifier ses continuelles augmentations. Le prix à la pompe va devenir de plus en plus choquant, les automobilistes seront de plus en plus vexés et énervés, et pourtant ces mêmes dirigeants qui prennent ces mesures asphyxiantes, ne sont aucunement impactés par cette tarification draconienne.

C’est-à-dire que les élites gouvernementales ne paient pas leur essence à la pompe, puisqu’elles jouissent de bons de carburant qui s’évaluent à hauteur de milliards de FCFA par mois ! Elles ont des véhicules rutilants qui leur sont gracieusement offerts, et qui détériorent la couche d’ozone avec une telle célérité […] Sans parler de leurs nombreux avantages inquantifiables (voyages offerts, hébergement, nutrition, salaires exorbitants, etc) et paradoxalement ce sont elles qui sont exonérées des augmentations du prix du carburant…

La vie sera encore plus chère

Avec le prix du carburant qui augmente, ce sera toute une autre histoire ! Le prix des transports va s’emballer (déjà le taxi est déjà passé à 400 FCFA), que ce soit à moto, en voiture ou alors en interurbain. Les marchandises qui viennent des contrées lointaines vont également subir une grosse augmentation, puisque les planteurs et les cultivateurs vont devoir récupérer toutes leurs dépenses.

Au-delà de cela, il y aura une inflation généralisée. Les répercussions de l’augmentation du coût de transport vont se faire ressentir dans presque tous les secteurs ; et même les commerçants qui ne sont pas directement impactés par ce changement, vont vouloir profiter de la situation.

La cherté de la vie va encore s’incrémenter de façon ultra-spectaculaire, et pourtant on nous annonce que nous ne sommes pas encore au bout de nos souffrances. Le gouvernement camerounais tente de calmer le jeu ; en annonçant une légère hausse du salaire des fonctionnaires de base, à hauteur d’environ 4 %. Mais est-ce que c’est alors possible de soigner un cancer avec du sparadrap, d’autant plus que la population des fonctionnaires camerounais n’atteint même pas 2 % de notre démographie ?

Rigobert Song, 828 francs le litre !

Et donc le gouvernement camerounais nous a parfaitement roulés avec l’affaire Bopda, et sur la titularisation du gardien mancunien, André Onana. Pourtant entre-temps hein, ils ont minutieusement procédé à l’augmentation du prix du carburant…

Samuel Eto’o, 840 francs ! On passe le temps à nous parler des errements managériaux de ce grotesque personnage, et pourtant les enjeux de notre société se trouvent diamétralement à l’opposé. Rigobert Song, 828 francs ! Le manager-sélectionneur des Lions indomptables est une marionnette, et sa situation contractuelle est un divertissement qui vise à nous détourner de nos véritables préoccupations. L’affaire Hervé Bopda était indiscutablement une affaire très grave, mais cela justifie-t-il alors l’augmentation du prix du carburant ?

Parce que dans les jours qui vont suivre, la vie va devenir encore cent fois plus difficile ! Le prix des denrées nécessaires va drastiquement augmenter, et ce sont les familles les plus pauvres qui en subiront les plus graves conséquences. Les membres du gouvernement ne vont subir aucune incidence, eux qui continuent avec leur train de vie de gabegie, de gaspillage budgétaire et de détournement massif de nos précieux fonds publics.

Mais que voulez-vous, puisque la prochaine fois ils vont nous focaliser sur les affaires d’un certain monsieur Pierre La Paix Ndamè…