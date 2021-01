CAMEROUN :: Kribi: Une femme calcinée avec son enfant :: CAMEROON

Kribi. Département de l'océan, région du Sud Cameroun.

Une femme et son enfant meurent calcinés dans un incendie. Le drame s'est produit hier mardi 26 janvier 2021, dans la matinée, au quartier Dombè.

C'est vers six heures du matin, que l'incendie meutrier est déclaré. Le feu aurait pour origine, une bouteille de gaz. Le feu s'est ensuite propagé sur toute la concession faite en matériaux provisoires, avant de ôter la vie à Dame Nango Hélène et à sa fille Rachidatou âgée de six ans. La jeune femme et sa fille dormaient encore lorsque son époux a entrepris de chauffer l'eau pour les diligences domestiques de la matinée.

Une mauvaise manipulation de la plaque à gaz a entraîné l'incendie. L'époux aurait commis une erreur de jugement, en voulant déconnecter la bouteille de la plaque à gaz, pour l'évacuer à l'extérieur. Une initiative qui va plutôt aggraver la situation.

Appelés en secours, les sapeurs-pompiers n'ont pu rien faire, et la pauvre dame et sa fille qui dormaient encore, sont mortes calcinées.

Attention à la manipulation du feu à gaz ! Il faut manoeuvrer avec circonspection.