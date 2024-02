Can 2023 : Le Cameroun Est Sorti De Son Continent :: Cameroon

Après une phase de poules très médiocre, le Cameroun a logiquement été éliminé par les Super Eagles du Nigeria, lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Des supporters déraisonnables

Ce qui est frappant avec les supporters des Lions indomptables du Cameroun, c’est qu’ils sont généralement très déraisonnables ! Ils sont obnubilés par les exploits antérieurs de nos anciens champions, et ils étaient persuadés que nous remporterions cette Coupe d’Afrique des Nations en un claquement de doigts…

Non ! Le football ne se gagne pas grâce aux légendes, et les trophées ne se glanent pas sur la base de la simple réputation historique. Car les supporters camerounais sont des téméraires, et je dirais même qu’ils sont des masochistes comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè. Les supporters camerounais supportent le coach Rigobert Song en sachant pertinemment qu’il est un profane, et ils lui trouvent d’ailleurs des circonstances atténuantes. Les supporters camerounais avaient justifié le match nul face à une Guinée réduite à dix (1-1), et même la défaite contre le Sénégal. Il y en avait qui pensaient toujours que nous avions la meilleure équipe du continent, et qui rêvassaient que nous gagnerions cette Coupe d’Afrique des Nations en terre ivoirienne, comme en l’an 1984…

Un sélectionneur incompétent

Je l’ai dit tantôt, Rigobert Song est très incompétent ! Je dirais même qu’il est nul, si je n’avais pas un peu de considération pour son immense et très respectable carrière de footballeur.

Rigobert Song n’a aucun sens tactique, il n’a aucune maîtrise dans la gestion des hommes ni dans la compréhension d’un match de football, et il a une communication qui est systématiquement loufoque et burlesque.

De plus, il n’assume jamais ses responsabilités. Au lieu de démissionner pour enfin libérer la tranquillité des Camerounais, il est toujours en train de parler « d’espoir », de « reconstruction », « d’équipe inexpérimentée », etc. Et pourtant dans cette sélection nous avons des joueurs qui ont remporté la CAN en 2017, et nous avons une majorité de joueurs qui ont déjà largement dépassé la vingt-cinquaine.

Rigobert Song est un sélectionneur marionnette, lui qui se passe d’Éric-Maxim Choupo-Moting pour des raisons non footballistiques qui ne le concernent même pas directement. Et avec cette campagne humiliante qu’il vient de réaliser, il serait vraiment temps qu’il dépose — lui-même — son tablier avant que les choses ne le quittent !

Une communication bringuebalante

La communication de la Fécafoot est très désobligeante ! Que dis-je, elle est irrespectueuse, elle est condescendante et elle est provocatrice.

Durant cette Coupe d’Afrique des Nations, la presse camerounaise a eu toute les difficultés du monde à accéder à la Tanière, et même à interviewer les joueurs avant et après les rencontres. Les séances d’entraînement étaient systématiquement à huis clos, hormis celles qui étaient strictement imposées par la CAF et qui étaient ouvertes aux journalistes pendant quinze minutes seulement….

Le team press officer, un certain Thierry Ndo, est carrément devenu un cerbère. Il a toujours un visage attaché et fermé, et il interdit aux Lions indomptables de communiquer ouvertement avec la presse nationale.

À part ça, les informations sont cryptées au sein de notre sélection nationale fanion. Le président Samuel Eto’o sème le chaud et le froid, et la loi de l’omerta est celle qui est régulièrement privilégiée. Les médias qui ont fait le déplacement sont privés de biscuits en plein cœur de Yamoussoukro, et pourtant ils ont dépensé des sommes exorbitantes afin de pouvoir nous procurer de croustillantes exclusivités…

Une équipe sans personnalité

Enfin, notre équipe nationale de football est très moyenne, et il faudra bien l’admettre. L’équipe nationale du Cameroun ne fait plus peur à personne, car même la Gambie (avec tout le respect que je lui dois) est capable de nous affronter et de nous marquer deux buts, alors qu’elle n’avait jamais trouvé les filets depuis le début de cette compétition…

L’équipe nationale du Cameroun ne fait plus peur ! Elle est constituée de binationaux qui ne connaissent rien de notre environnement local, et qui n’ont jamais côtoyé le fighting spirit qui faisait notre réputation et notre force, et qu’on a baptisé ici le hemlé’é.

Le Cameroun est devenu une sélection de mannequins rastas, avec un capitaine Zambo « Larissa » qui ne transmet aucune hargne, aucune combativité, aucune énergie ni aucune réaction d’orgueil. Les joueurs sont là comme des petits agneaux, et même lorsqu’ils sont menés au score ils continuent à ronronner comme si de rien n’était. Cette équipe manque cruellement de cohésion, d’automatismes, elle manque de personnalité et même d’ambition à vrai-dire, puisqu’elle se repose entièrement sur un sélectionneur qui n’a pratiquement aucun caractère.

CAN 2023 : le « continent » est sorti de sa compétition

Donc après une phase de poules ultra médiocre, le Cameroun a logiquement été éliminé par les Super Eagles du Nigeria, lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Le Cameroun est sorti de son continent ! Notre sélection nationale ne fait plus peur à personne, d’ailleurs les Sénégalais (3-1) et les Nigérians (2-0) nous ont rappelé que nous n’avons plus notre place dans le gotha du football africain.

Le Cameroun est sorti de sa planète ! Nous nous considérons comme le centre du football, et pourtant les autres nations travaillent humblement et dans la modestie, tandis que nous pensons que le seul nom du Cameroun suffira à nous faire remporter toutes les compétitions. L’équipe du Cameroun est éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, et pourtant elle comptait rééditer l’exploit qu’elle avait réalisé en 1984, là-bas en terre ivoirienne…

Mais c’est parce que ses dirigeants manquent de lucidité, et notre condescendance a fini par nous retomber à la figure. C’est parce que nous ne faisons jamais le bilan de nos déchéances, comme après la catastrophe que nous avons rencontrée au Qatar. L’équipe nationale du Cameroun est devenue un cercle privé, une secte ésotérique, une entreprise individuelle dirigée par un pasteur, et aujourd’hui elle est indubitablement prise en otage.

Et lorsqu’on veut au moins lui apporter des critiques constructives, les gens de Tsinga n’ont qu’une seule réaction : « Nous, on nous appelle le continent ! »

Elle se contente de se contenter de sortir de la phase de groupes —au forceps—, et d’être éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Elle nous parle de « reconstruction » avec des joueurs qui partent pourtant à la retraite, et elle a un effectif qui est vraiment trop gentillet pour mériter l’appellation de Lions indomptables du Cameroun.