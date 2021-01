CAMEROUN :: Route Yaoundé - Douala: 05 morts dans un accident ( texte et images) :: CAMEROON

Cinq morts et de nombreux blessés dont certains, graves. Voilà le bilan du terrible accident de la circulation qui a eu lieu ce dimanche 17 janvier 2021, sur la nationale No 3 ( route reliant Yaoundé et Douala, respectivement capitale politique, et capitale économique du Cameroun).

Selon des témoins, c'est l'éclatement de la roue d'une voiture de marque Toyota RAV4 qui, est cause de la tragédie. Ce dernier tentait de dépassait un bus de transport. L'accident a eu lieu en pays bassa, dans la localité de Nkong Ntock, département du Nyong et Kellé, à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé.

Les blessés ont été référés dans des formations sanitaires environnantes, et les forces de sécurité arrivées sur les lieux, ont travaillé à rétablir le trafic.