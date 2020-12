FRANCE :: Une autre victoire indiscutable de Maurice Kamto

Difficile de cheminer dans la plus belle avenue au monde sans s’apercevoir d’une curiosité inédite dans les espaces d’affichage. Les Unes du Le magazine mensuel de l’information socio-politique, économique et culturelle Le Médiateur d’Afrique Mag sont si imposantes qu’elles ne laissent aucun passant indifférent à l’avenue des Champs-Élysées. Ce d’autant plus que le sourire et la posture d’un certain Maurice Kamto, à qui est consacré le dossier spécial de la parution, sont d’un naturel accrocheur qui pousse à y regarder de près.

A la première de couverture, le journal dévoile à grands traits « Maurice Kamto l’altruiste » les bras ouvert et un message fort de l’homme politique contenu dans la parution « l’action diplomatique du Cameroun nouveau devra être l’un outils au service de notre vision pour la renaissance du pays dans tous les domaines», peut-on lire. L’affiche a fait l’objet d’une assez grande curiosité dans les différents sites retenus pour la promotion du titre. Un engouement qui contraste avec le vide plat qui règne actuellement dans les librairies et autres points de vente sensés permettre l’accès à cette parution.

Approché par des Camerounais qui essayaient de s’acheter un exemplaire du livre, un libraire installé aux Champs-Elysées a remué ses rayons en vain avant d’avouer que tous ses exemplaires ont été vendus. Le journal aurait intéressé particulièrement ses clients à lui en croire. « Ils disent que c’est pas mal. Que c’est bien fait. Il n’y en n’a plus. Les Camerounais, les Français qui travaillent en Afrique sont passés ils ont tout pris. Vous êtes sur les Champs-Elysées, donc ils sont très intéressés. Je n’en n’ai plus malheureusement pour vous», s’est-il désolé. Plusieurs autres Camerounais ont confié avoir fait le tour des librairies de Paris pour trouver un numéro de ce journal en vain. « C’est le ngrimbahh ou quoi. Impossible de trouver un seul exemplaire du Journal qui a posé les affiches sur Maurice Kamto à Paris. Tout a été vendu», a écrit l’un d’eux sur les réseaux sociaux.

Cet engouement prononcé des Camerounais pour la vision que prône Maurice Kamto sonne comme une autre victoire écrasante lorsqu’on sait que les publications sur le président Paul Biya revêtent rarement ce symbole d’approbation des Camerounais. Les productions sur l’octogénaire sont souvent achetées par des cadres de sa formation politique et redistribuées à certains militants malgré eux.

L’on peut citer en exemple la parution de la version actualisée de son livre programme « Pour le libéralisme communautaire » qui a eu lieu le 12 septembre 2018 à l’Hôtel Hilton de Yaoundé. Tenue en l’absence de l’auteur comme d’habitude, la cérémonie a été un interminable bal de réaction de ses thuriféraires. Le journal bilingue Cameroon Tribune avait prédit un succès en librairie. Le silence de tombe sur le record de la parution laisse imaginer qu’il était vite allé en besogne.