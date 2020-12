CAMEROUN :: Performance administrative : Les personnels du Minhdu à l'école des bonnes pratiques :: CAMEROON

Ils sont à cet effet, en séminaire, depuis hier, lundi 28 décembre 2020, à la Chambre de commerce de Yaoundé. Lesdits travaux de renforcement des capacités prennent fin ce jour.

" Éthique et déontologie administrative". Voilà le fil conducteur du séminaire de renforcement des capacités des personnels du ministère de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu). Les travaux ont été ouverts hier, par le secrétaire général de ce service, Mathurin Nna. Dans son allocution de circonstance, ce dernier a rappelé qu'il s'agit d'outiller les personnels à la bonne marche de l'administration. Une exigence qui selon lui, passe obligatoirement par la formation permanente sur les thématiques importantes et pratiques.

" Vous qui avez été désignés pour ce renforcement des capacités, serez outillés dans l'ensemble des règles et devoirs attendus de vous, agent public qui constitue plus catalogue d'obligations juridiques et dans les techniques appropriées et adaptées à des situations rédactionnelles précises qui répondent mieux aux exigences ainsi qu'aux attentes de l'administration. Ce qui aidera à coup sûr vos structures respectives dans le traitement des dossiers", a déclaré le Prof. Mathurin Nna, lors de son discours d'ouverture des travaux, lui qui officiait au nom de la ministre de l'Habitat et de Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès.

Tiwa Moukouri, Direction des Études et de la Coopération, Minhdu

"L'agent public, le fonctionnaire fait face à de nombreux défis. Il y a la société qui est en mutation et en mouvement, et le personnel est appelé à se former pour être à même de répondre aux différentes attentes auxquelles elle fait face. Et je crois que cette formation va nous outiller un peu plus sur le respect de la hiérarchie, le traitement des dossiers, ainsi que celui de l'usager, pour une administration plus performante et donnant satisfaction. Pour ce qui est de la rédaction administrative, nous rencontrons souvent plus de difficultés dans la formulation, et sur la façon appropriée de s'adresser à la hiérarchie. Ce qui n'est pas le point fort des agents de l'État."

Chimi Nankam Liliane, Cadre contractuelle d'administration au Minhdu, direction du Budget

" Les difficultés auxquelles nous faisons beaucoup face, relèvent surtout de la façon dont nos supérieurs nous adressent la parole. Ils nous parlent arrogamment, et cela nous affectent beaucoup au point où certains de nos collègues peuvent être amenés à réagir avec impulsion, et nous n'avons pas toujours la maîtrise de soi. Par ailleurs, je pense que ce séminaire va nous apprendre sur l'éthique et la déontologie administrative, pour que nous sachions quand nous avons tort ou raison, face à notre hiérarchie."