CAMEROUN :: WWF appelle à l’implication de tous dans le processus REDD+. :: CAMEROON

Un séminaire atelier s’est tenu à Douala. Au cours duquel étaient conviés le gouvernement et le secteur privé. Au menu, le processus REDD+ dans toutes ses déclinaisons dans le but d’apporter une solution à la déforestation pour un développement durable.

Le thème de l’atelier d’échanges en dit long « amélioration de l’implication et de la participation du secteur privé au processus REDD+ et autres initiatives de promotion de la durabilité dans la gestion des ressources naturelles et la production des commodités agricoles au Cameroun » Des discussions sur l’amélioration de l’implication et de la participation du secteur privé au processus REDD+ qui signifie la Réduction d’Emission due à la Déforestation et la Dégradation des Forêts avec le signe (+) qui signifie la prise en compte des grands programmes. Parmi les grands programmes figurent : la Gestion Durable des Forêts, la conservation de la Biodiversité et l'Accroissement des stocks de carbone21.

Cet atelier a été Présidé par le Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF). A l’ouverture des travaux, Jules Doret Ndongo s’est félicité d’une initiative « opportune et pertinente » qui cadre avec la stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 qui passe par la lutte contre les changements climatiques pour la gestion durable des forets.

Cet atelier avait pour objectifs : Présenter aux représentants du secteur privé le processus de REDD+ au Cameroun, les opportunités de financement carbone et recueillir leurs attentes et les solutions envisagées pour leur participation plus active dans la REDD+. Ce qui a fait dire à Alain Blaise Batongue, secrétaire exécutif du Groupement Inter patronal du Cameroun que « le secteur privé doit prendre en mains la protection de la nature » Et comme moteur de l’économie, sa participation au processus REDD+ est plus que jamais nécessaire. Dans la capitalisation des informations sur les activités du secteur privé concourant aux efforts de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts ; de gestion durable, conservation des forêts et augmentation des stocks de carbone.

Dans son rôle de partenaire technique et de facilitateur du dialogue et des échanges, Clotilde Ngomba Directrice Cameroun wwf a invité chaque partie de jouer sa participation, l’Etat, le secteur privé, les autochtones. Dans ce qu’elle a appelé « La synergie de l’action gouvernemental » Pour y parvenir, à la fin des travaux on a Recueilli les suggestions des principales parties prenantes sur la production des commodités agricoles au Cameroun afin d'améliorer et de valider le guide d’engagement du secteur privé.

Explorer les possibilités d’actions du secteur privé et les engagements existants en faveur de la préservation de la Biodiversité dans le cadre du projet BIODEV2030.

Plus de 50 avaient participé à cet atelier parmi lesquels les représentants des Services du premier ministère, les représentants du MINEPDED, du MINEPAT, du MINFOF, du MINFI, du MINADER, etc., les représentants de l’ONACC, du REPAR, du PNDP, dix représentants du secteur privé forêt : GFBC, GDC, SEFAC, ALPICAM, CUF, PALISCO, SIM, STBK, SEBC, FITCAM, dix représentants du secteur privé agro-industrielle : HEVECAM, SUDCAM, SOCAPALM, SAFACAM, CDC, PALMOL OLAM, BARRY CALEBAULT, TELCAR et SGSOC.