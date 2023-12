Cameroun :: Chantal Roger Tuile : Arrestation Suite À Une Bagarre En Buvette À Yaoundé :: Cameroon

Hier matin, une alerte émanant du téléphone de Chantal Roger Tuile a fait surface, annonçant l'arrestation de lui-même et de ses enfants, prétendument pour des accusations liées à leur prétendue implication avec les ambazoniens. Cependant, une investigation plus poussée a révélé un tout autre scénario.

Les faits se sont déroulés dans un débit de boissons localisé au marché Mendong, dans le 6ème arrondissement de Yaoundé, où Chantal Roger Tuile et la dame en question sont des clients réguliers. Hier soir, une dispute a éclaté entre Tuile, ses enfants et cette dame, aboutissant à une bagarre autour de minuit, ce qui a conduit à leur arrestation par les forces de l'ordre et à leur transfert à la brigade de Mvog-Beti.

D'après les dires de la dame, âgée d'environ quarante ans, Tuile lui aurait fait des avances depuis un certain temps. Après sa journée de travail, elle s'est rendue à la buvette pour boire une bière avec une connaissance. À son arrivée, Tuile l'aurait insultée et accusée de lui avoir volé de l'argent, déclenchant ainsi une série de violences physiques de la part de Tuile et de ses enfants envers elle.

La dame, pour se défendre, a utilisé un morceau de chaise pour riposter aux attaques, provoquant des blessures chez Tuile et chez elle-même. Tuile a été blessé à la tête et son vêtement endommagé, tandis que la dame a subi des blessures au visage et à la tête nécessitant des points de suture, en plus de son vêtement déchiré.

Contrairement à la version de Tuile, affirmant ne pas connaître la dame, cette dernière maintient qu'il existe des échanges WhatsApp entre eux prouvant ses allégations. En outre, six témoins présents dans le bar ont confirmé les événements, arguant que les caméras de surveillance du lieu pourraient fournir davantage de preuves.

Hier soir, tous les protagonistes étaient toujours retenus à la brigade. Une confrontation entre Tuile et la dame était prévue pour éclaircir les événements survenus lors de cette altercation.

Cette histoire, relayée abondamment sur les réseaux sociaux par Tuile lui-même, a suscité de vives réactions en ligne, soulevant des interrogations et des spéculations quant aux circonstances réelles de cette dispute. L'attente d'une confrontation entre les parties concernées souligne l'intensité de cette affaire qui a captivé l'attention du public.