Une autre thèse sur la disparition brusque de ce couple d’enseignants, qui vient remplacer les soupçons d’empoisonnement qui pesaient sur un proche de la famille.

Les corps sans vie du couple Nana avaient été retrouvés dans leur chambre d’habitation et leurs trois enfants avec eux. Fort heureusement ces derniers ont eu la vie sauve et sont à présent hors de danger, internés dans un hôpital de la ville.

Les faits ont eu lieu au quartier Biyem- assi, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. La thèse de la mort par asphyxie remplace ainsi les soupçons d’empoisonnement qui pesaient sur un proche de la famille. D’après les informations reçues, la famille se serait endormie avec un four à charbon qui n’était pas complètement éteint.

Ce qui aurait causé l’étouffement à mort des deux adultes et leurs enfants qui ont de justesse échappé à la mort. L’enquête ouverte par la police, révélera certainement la cause réelle du décès de cette femme et de son époux.

Les cas de décès causés par le four à charbon laissé allumé dans la pièce à coucher, ne sont pas rares dans nos cités. Le 3 novembre dernier, deux filles, déplacées internes de la crise anglophone avaient trouvé la mort dans des conditions similaires à Dschang dans l’ouest du pays. Leurs deux frères trouvés inconscients, avaient survécu.

Dans la même pièce, se trouvait un four à charbon avec des braises allumées. Les populations avaient provisoirement soupçonné une intoxication alimentaire mais plus tard, la version d’un étouffement dû au charbon avait été soulevée.

L’on se souvient également qu’en décembre 2017 dans la même ville de Dschang, un adolescent de 18 ans et une femme avaient perdu la vie dans des mêmes conditions. Les autres occupants de la maison retrouvés dans un état critique, y avaient également passé la nuit avec un four à charbon allumé.

Suite à ces drames, il y a toujours eu des enquêtes ouvertes et dont les conclusions sont officiellement restées inconnues.