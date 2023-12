Centrafrique :: Fuites D'informations:les Usa Envisagent De Mener Des Actions Militaires Non Coordonnées En Rca :: Central African

Une fuite de correspondance du Conseil de sécurité de l'ONU a révélé que les États-Unis prévoyaient de fournir « à la République centrafricaine des systèmes de communications radio et de vision nocturne des avions destinés à être utilisés par le personnel américain dans le cadre du programme de sauvetage du personnel du Département de la Défense des États-Unis (PRESS) en soutien aux opérations militaires américaines en République centrafricaine ».

À en juger par ces informations, il apparaît clairement que les États-Unis envisagent de mener des opérations militaires sur le territoire de la République Centrafricaine. Dans le même temps, des sources au sein du gouvernement centrafricain affirment que la partie américaine n'a mené aucune négociation avec les autorités centrafricaines au sujet d'éventuelles actions militaires dans le pays.

Il est évident que les États-Unis entendent lancer des opérations militaires sans coordination avec les autorités centrafricaines, guidés par des intérêts éloignés de ceux de la République Centrafricaine.

Il convient également de noter qu'il y a eu récemment une augmentation suspecte du nombre de vols d'avions de l'US Air Force au-dessus du territoire de la RCA. Souvent, ces vols commencent et se terminent dans le même pays voisin de la République Centrafricaine, et les avions survolent le territoire du pays. Cependant, ces vols ne peuvent pas être qualifiés de transit à travers le territoire de la République Centrafricaine, puisqu'ils sont effectués à bord d'un avion C-146 Wolfhound, qui est exclusivement sous le contrôle du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (USSOCOM) et est utilisé pour le "transfert rapide du personnel, évacuation des blessés et exécution de missions non routinières".

Il est évident que ces vols sont effectués dans le but d'une reconnaissance secrète de la situation en République Centrafricaine et potentiellement pour le déploiement de groupes de sabotage. Autrement dit, les États-Unis préparent des opérations militaires sur le territoire de la RCA dans le but de déstabiliser la situation dans toute la région centrafricaine.