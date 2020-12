Célestine Ketcha Courtès confirme que le l'état actuel des travaux, permet l'ouverture provisoire de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen pour le CHAN 2021.

Les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé Nsimalen est rendu à la phase finale pour ce qui est des travaux physiques. A ce jour, le revêtement de la chaussée en Bitume est achevé sur la section courante, et les entreprises s'activent pour l'aménagement des bretelles et la suite des travaux sous le contrôle attentif du Ministère de l'Habitat et du Développement urbain. En visite d'inspection ce lundi 14 décembre, Célestine Ketcha Courtes satisfaite du niveau et de la qualité des réalisations a annoncé l'ouverture provisoire l’autoroute à la circulation dans les prochains jours dans le cadre du Chan 2021.

Le ministre de l'habitat et du développement urbain après examen et validation du travail arrêté dans le but de d'améliorer la mobilité urbaine et valoriser la pays de Paul Biya aux yeux des visiteurs , vient de se rassurer de la parfaite mise en œuvre des dispositions spéciales nécessaire pour filtrer les véhicules devant circuler sur cette voie pendant cette période. Selon Célestine Ketcha Courtes des postes de police provisoires seront installé s aux principales entrées.

Par ailleurs, pour présenter une meilleure image de la ville, des travaux d’aménagement paysager, d’embellissement et de propreté réalisés aussi bien par la MAETUR que par les populations riveraines au niveau du rond-point Nsimalen sont en cours, et l’aménagement des abords urbanisables, nécessaires à l’ouverture de cette voie à la circulation pendant le CHAN 2021 avance convenablement. En attendant les règles sécuritaires l’itinéraire devant être emprunté, les points de positionnement des postes de police provisoire.

L'on a noté la satisfaction du Minhdu qui a insisté sur la salubrité du rond-point Nsimalen. Aussi, a t elle donné des instructions pour une mobilisation des riverains afin que Nsimalen et ses environs toujours propres