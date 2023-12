Cameroun :: L’argent N’est Pas Tout :: Cameroon

Il y a encore certains Camerounais qui pensent que lorsque tu as beaucoup d’argent, tu seras indiscutablement à l’abri du malheur. Et pourtant la richesse n’est pas toujours un état qui va te permettre de résoudre systématiquement tous tes problèmes…

L’amour n’est pas tout

Avec l’argent hein, on peut obtenir beaucoup-beaucoup de choses, mais pas l’amour ! L’argent t’emmènera toutes les plus jolies demoiselles que tu désireras dans ton matelas, mais est-ce qu’elles t’aimeront alors réellement pour ce que tu représentes intérieurement ? Non ! Certaines filles te diront que tu es gentil, que tu es doux, que tu es manifestement très adorable et que tu es même probablement un homme performant au lit, mais une fois que tu perdras ton argent tu verras comment elles s’évaporeront comme par enchantement…

L’argent ne te garantit pas l’amour ! Certes, il pourra accidentellement te conduire jusqu’au mariage. L’argent permet de résoudre les problèmes existentiels de la vie quotidienne courante, et la plupart des Camerounaises adorent ça. L’argent te permet de t’occuper convenablement de la femme que tu aimes, et aussi des enfants que vous ferez ensemble. L’argent est une pièce importantissime du puzzle de la vie de couple, mais il ne te garantit pas d’être choyé et désiré par de réels sentiments d’une autre personne. D’ailleurs il n’y a qu’à observer le nombre de divorces chez les riches, le nombre de suicides, le nombre de célibataires endurcis comme moi, le nombre de déceptions amoureuses, etc.

La santé n’est pas tout

Si j’avais le choix entre l’argent et ma santé, je choisirais indiscutablement la seconde. Car même avec tout l’argent du monde, si tu n’es pas en santé tu ne profiteras même pas un peu des multiples opportunités que t’offrira toute cette fortune…

La santé c’est presque tout. C’est cela qui te permet d’être en forme, et de travailler pour acquérir un maximum d’argent encore. C’est la santé qui te permet de t’épanouir, de te mouvoir et même de t’émouvoir. La santé est l’ingrédient le plus indispensable de notre humanité biologique, car sans cela nous ne sommes rien. C’est la santé qui te permet par exemple de procréer, de réfléchir, de bien vieillir, de faire l’amour, de t’amuser ou encore de travailler. La santé va te permettre de ne pas être cloué au lit comme un grabataire. La santé va te permettre de pouvoir manger presque tout ce que tu affectionnes comme nourriture, sans trop de restrictions. La santé est un élément indispensable pour une vie saine et épanouissante, d’ailleurs je la considère comme la pierre angulaire pour l’échafaudage de votre joie de vivre et de votre bien-être. Et donc, l’argent n’est pas tout ! D’ailleurs l’argent ne sert strictement à rien si vous ne disposez pas d’un minimum de capital génétique pour votre santé physique.

L’argent ne donne pas l’intelligence ni la sagesse

Il y a encore certains Camerounais qui pensent que lorsque tu as beaucoup d’argent, tu es forcément quelqu’un d’intelligentissime. Ou de sage. Ou de très méthodique. Ou de stratégique. Alors que c’est faux !…

L’argent ne s’obtient pas forcément au hasard, mais il ne vous procure aucune érudition ni aucun savoir ! D’ailleurs je connais des gens qui sont plein aux as et qui pourtant sont irrémédiablement très stupides, même si malheureusement il y a des intellectuels comme Pierre La Paix Ndamè qui leur font des courbettes.

L’argent ne te garantit pas la science infuse. L’argent ne vous rendra jamais philosophe ni péripatéticien. L’argent ne peut pas te permettre de savoir distinguer le bien du mal, ni de pouvoir savoir bien choisir ta femme idéale. L’argent est juste un instrument qui peut te permettre d’acquérir des connaissances via des documentations ou des formations par exemple, mais en aucun cas il ne te permettra de bénéficier d’une quelconque présomption de compétence.

L’argent ne fait pas le bonheur

Et enfin, l’argent ne fait pas le bonheur ! J’insiste bien là-dessus, parce que c’est une méprise que certaines personnes commettent régulièrement, lorsqu’on leur fait accroire que l’argent à lui tout seul est suffisant pour les rendre complètement désintéressés… C’est faux !

L’argent ne te rendra jamais moins malheureux que tu ne l’es intrinsèquement. L’argent ne te procurera jamais, en lui-même, de la bonne humeur. L’argent peut te susciter un peu de joie lorsque tu vas le posséder pour les premières fois, mais ensuite, lorsque tu t’y habitueras, rien du tout ! L’argent n’aura aucun sens si autour de toi tout le monde est malheureux, si tout le monde te déteste, et si tu te sens souvent mal dans ta peau. Bref, l’argent n’est absolument pas la solution à tous tes problèmes…

Parce que ce qui me choque, c’est que les gens qui n’ont pas d’argent prient nuit et jour pour en avoir, en se persuadant qu’ils atteindront immédiatement un accès illimité à la félicité. Et pourtant tu peux posséder beaucoup-beaucoup d’argent et être triste. Tu peux devenir milliardaire et regretter ton ancienne vie de prolétaire. Tu peux avoir des comptes en banque qui sont remplis de plusieurs zéros, mais tu te sens pourtant seul dans ta vie. Tu peux être extrêmement riche, voire très-très-très prospère en affaires, et pourtant il n’y a aucune femme qui t’attend quelque part lorsque tu rentres à la maison, et il n’y a aucune pensée positive qui occupe ton esprit lorsque tu te rendors…

L’argent n’est plus tout

Donc malheureusement hein, il y a encore certains Camerounais qui pensent que lorsque tu possèdes beaucoup d’argent, tu seras irréversiblement à l’abri du malheur. Et pourtant la richesse n’est pas toujours un état qui va te permettre de résoudre automatiquement tous tes nombreux problèmes…

L’argent n’est pas tout ! Il ne te garantit pas de vrais amis, de vrais suiveurs, de vraies amoureuses et encore moins de véritables membres de votre famille élargie. L’argent n’est plus tout ! Auparavant il permettait au moins de construire un foyer et d’aider certaines personnes en difficulté, mais dorénavant il sert surtout à soigner son apparence et à populariser son égocentrisme. L’argent n’est pas une fin en soi, je vous assure, même si malheureusement il y a encore des individus qui pensent qu’il suffira tout seul à réaliser leur bonheur…

Puisque notre société est devenue tellement capitalistique, qu’elle a limité ses désirs existentiels à ses besoins matériels. Notre environnement est devenu tellement mercantiliste, que les sentiments affectifs se monnaient désormais comme de la simple marchandise. Notre population est devenue tellement misérable financièrement parlant, que même les opinions idéologiques sont dorénavant commercialisables durant toutes nos élections. Et pourtant hein, à la vérité, l’argent ne vous permettra jamais de pouvoir résoudre tous vos problèmes !