Le jury du Challenge Africain du Code pour les jeunes âgés de 8 à 16 ans des établissements scolaires du Cameroun a publié les résultats des finalistes de cette édition ce 03 décembre 2020.

SAP le leader mondial des progiciels de gestion et ses partenaires, l'Unesco, la GIZ organisent un concours national et international chaque année sur une thématique autour du logiciel SCRATCH pour l'école de demain.

Il a fallu trois semaines aux jeunes pour monter un jeu éducatif avec des critères bien définis. Le jury a reçu des candidatures de plusieurs jeunes des établissements scolaires. Les projets ont été évalués sur la base de l'originalité, est ce que le jeu proposé n'est-il pas une copie de ce qui existe déjà ?, la plus value pédagogique, ce que l'enfant apprend en jouant au jeu,la présentation, la multimédialité est-elle synchrone?

- les règles du jeu sont-elles claires?

- la dynamique interactive, les relations de causes à effet sont-elles visibles ? Le 25 novembre 2020 était la date butoire pour recevoir ces projets via plusieurs adresses électroniques et wathsap de l'ambassadeur Africa Code Week du Cameroun l'ingénieur robotique Jérôme Monteu Nana.

Plusieurs jeunes des établissements scolaires ont compéti et trois jeux ont été retenus par un jury spécialisé sur le logiciel scratch et l'informatique.

Les vainqueurs du Cameroun sont connus.

Il s'agit du 1er collège moderne de la bénoué (Garoua), 2ème. Lycée de ouro Tchede (maroua), 3ème lycée de ouro tchede (maroua), la finale continentale se poursuit. Nous y reviendrons.