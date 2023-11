La 4Ème Édition Des Journées D'échanges Cameroun -France Se Tient Du 5 Au 8 Décembre Au Cameroun :: Cameroon

Après le franc succès de l'édition 3 tenue le 4 mars dernier au palais du Luxembourg , sénat français en France , il était primordial pour les membres de l'Association EFRACAM ,initiateur de ce projet de venir rencontrer ,échanger avec divers intenses et personnalités camerounais.

Un mot sur l'Association EFRACAM.

Constitués de plusieurs membres de divers corps de métiers, c'est un rassemblement d'élus et anciens élus politiques et professionnels d'origine ou de nationalité camerounaise en France , pour être plus précis ce sont des personnes physiques titulaires d'un mandat résultant d'une élection au sein d'un parti politique, d'une association, d'un organisme public où syndicat professionnel, avec plusieurs années d'existences.



Précisons que cette mission d'échanges et de travail en terre Camerounaise dans les villes que sont Yaoundé et Douala se déroulera aux dates du 5 au 8 décembre 2023 autour de ce thème fort évocateur :«La Contribution des Élus Politiques et Professionnels au renforcement des coopérations entre le Cameroun et la France et au développement économique et social du Cameroun» ceci nous rappel encore le fameux discours à la nation du Président de la République du Cameroun S.E Paul BIYA lançant ainsi un appel à la Diaspora Camerounaise, à venir investir au pays , un discours qui n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd .



Faisant suite comme articulation au menu de cette mission d'échanges et de travail de 4 jours.

Il est prévue entre autres des séances de travail sur des sujets concernant la diaspora avec les autorités camerounaises et françaises ;

Signature de plusieurs conventions avec des organismes partenaires;

Échanges avec les dirigeants du parlement camerounais ; ambassade de France au Cameroun; Association des régions du Cameroun , et bien d'autres articulations qui seront dévoilées le 5 décembre prochain dès 10h autour d'une conférence de presse qui se tiendra au Village Noah situé dans la capitale politique du Cameroun .

En attendant ce grand rendez-vous économique, culturel et social, la chargé de communication du projet Madame Maxence ANSEL déjà sur le sol camerounais est à pied d'oeuvre pour la réussite sans faille de cette 4ème édition des

Journées d'Échanges Cameroun -France qui dès lundi prochain, 4 décembre annonce l'arrivée des officiels en direction de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen.