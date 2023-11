France :: Ambassade Du Cameroun, Remember Etienne Francois Biloa

L’ambassade du Cameroun ces dernières années, séduit par l’efficacité de ses employés. Les temps ont changé, et les Camerounais sont désormais accueillis avec une efficacité remarquable. En seulement 30 minutes, on peut obtenir les précieux documents signés. Le personnel de l’ambassade de France se distingue par son attention, sa disponibilité, sa chaleur humaine, et sa fraternité, incarnant ainsi l’idéal que l’on espérait pour nos ambassades dans le monde. À l’entrée, un officier au service des Camerounais, simplement sublime, celui-ci vous accueille avec une familiarité qui vous fait sentir comme en famille. Jamais je n’ai ressenti autant de joie à me retrouver à l’ambassade de mon pays. Chaque membre du personnel exerce son travail avec amour et plaisir, et chacun est heureux de servir.

Ce n’était pas toujours le cas par le passé, et il est important de le reconnaître. Cette courtoisie exquise m’a rappelé Etienne Biloa, décédé il y a quelques années par accident, un jeune employé de l’ambassade qui était au service de la patrie. Les Camerounais l’adoraient. Il était un homme d’une courtoisie exquise, débordant de bonne volonté. Ses traces sont profondes et indélébiles. Il était au service de tous, toujours prêt à aider. Etienne était l’âme de l’ambassade, un serviteur dévoué du Cameroun en France. Hélas, dans la vie, ce sont souvent les meilleurs qui nous quittent trop tôt. Dieu nous l’a arraché. Il était présent à chaque étape de notre parcours dans les bureaux, prenant le temps d’écouter ses compatriotes. Si une figure doit être retenue longtemps à l’ambassade, c’est bien celle d’Etienne. Il n’était pas seulement un employé, il était le frère de tous les Camerounais.

Personne ne pouvait rester indifférent en sa présence ni à la douceur de sa voix. Certaines personnes naissent avec un charisme naturel qui séduit, influence, et fascine les autres. Le respect est une évidence pour elles. Elles aiment leur pays de manière innée, tout comme un enfant aime sa mère. Etienne embrassait son pays avec la même affection qu’un bébé embrasse sa mère et tète sa mamelle. Etienne faisait partie de ces individus rares et étonnants qui forcent l’admiration autant qu’ils inspirent le respect. Sa conduite était irréprochable, il était l’incarnation de l’État aux yeux de tous. Il défendait les valeurs du bien, du beau, du vrai, du juste, et de l’efficacité.

Tel Diogène, il éclairait le monde de sa lanterne en plein jour pour apporter plus de lumière. Etienne est le meilleur souvenir que nous gardons de notre ambassade. Chaque soir, nous rentrions chez nous dans la même contrée de Moulin Galant en sirotant une bière qu’il avait soigneusement réservée. Le dimanche, nous nous retrouvions chez notre ami Georges à Corbeil-Essonnes. La destinée a privé la diaspora de son héros. Cher Etienne, nous ne t’avons pas oublié. Tu as contribué à partager ta passion sans limites, ton enthousiasme débordant, ta détermination et ton courage. Merci de nous avoir initiés à l’école de la vie qu’est la fraternité.