Vous n’allez pas me croire, mais chaque Camerounais possède une liste de critères pour caractériser le portrait-robot de sa femme idéale. Et c’est malheureusement pour cela que certains demeurent éternellement célibataires…

Le portrait d’une femme sans enfants

Vous n’allez pas me croire hein, mais je recherche une femme sans enfant. Et pourtant c’est quasiment impossible, puisque toutes les femmes camerounaises sont dévirginisées à partir de l’âge de quatorze ans ! Toutes les adolescentes camerounaises pratiquent l’avortement lorsqu’elles ont seize ans ou bien dix-huit ans, et toutes les filles de Douala et de Yaoundé ont déjà eu un accouchement réussi à partir de leurs dix-neuf ans et demi…

Le portrait de ma femme, je dois probablement le revoir. Parce que si je recherche une femme qui deviendra une primipare avec mon premier enfant qu’elle accouchera par césarienne, je me fous le doigt dans l’œil ! Je suis donc obligé d’accepter de tomber sur une vieille rombière qui a déjà mis au monde au moins quatre enfants, ou alors sur une jeunette de vingt-trois ans qui avait donné naissance « par accident » lorsqu’elle faisait la classe de Quatrième. Ou pire, je peux aussi tomber sur une rococo qui a déjà eu plusieurs enfants qu’elle était allée abandonner chez sa grand-mère au village ; mais comme son ventre est encore plat, elle aura l’opportunité de me mentir que « Chéri coco, j’ai vraiment envie de faire mon premier enfant avec toi car je suis persuadée que c’est vraiment toi l’homme de ma vie… »

Le portrait-robot d’une femme intelligente

Je rêve parfois de me marier avec une femme super-intelligente, mais pas trop quand même ! Parce que j’ai horreur des longs crayons, j’ai horreur des épouses qui regardent le journal de 20 heures avant d’aller réchauffer ma nourriture, et puis surtout j’ai horreur des femmes qui sont inscrites en cursus doctorat ou alors en cycle de Recherche…

Je caricature. Mais c’est pour dire que les hommes aiment les femmes brillantes mais qui ne sont pas trop intellectualistes. Tu peux devenir une femme intelligente, mais tu dois d’abord demeurer une femme intéressante. Les hommes préfèrent les femmes qui ont le sens de l’organisation, qui sont des accompagnatrices et des conseillères avisées dans les projets de leurs conjoints, et surtout des femmes qui sont animées d’une grande sagesse et d’une sage maîtrise. Les hommes sont plutôt rebutés par les femmes qui leur tiennent des bras de fer, qui leur opposent des argumentaires contradictoires avec véhémence, et qui se trimballent sur leurs grands diplômes avec une impression de condescendance affirmée.

Non, non et encore non !

Moi je rêve d’une femme intelligente et même savante, bien sûr, mais je parle surtout d’une intelligence émotionnelle et comportementale. Le genre d’intelligence qui me permettra de me sentir bien épanoui et davantage respecté et considéré.

Je n’ai pas d’exigence sur la tribalité

Pour la tribu hein, je m’en fiche ! Je suis de ceux qui pensent que la tribu n’a pas véritablement d’importance dans une vie de couple, d’ailleurs je suis déjà sorti avec des filles bétis, des Bassa’a, des Mbororos, des Anglos, des Pygmées, des Yabassiennes, des Banens et bien évidemment avec mes sœurs bamilékés. Je suis pour le mélange des cultures, pour le « malaxement » si vous voulez, et en ce point-là je ne serai probablement jamais un mauvais Camerounais.

Le portrait de ma femme hein, il est surtout matérialisé par des traits de caractère. Je ne veux pas savoir si son père et son grand-père seront des chiens méchants, je veux surtout savoir si elle sera sincère envers moi lors de la déclamation de ses sentiments amoureux. Je veux une femme qui m’aime, et que moi aussi j’aime d’abord et avant tout, mais à condition que la dot que ses parents vont me fixer ne soit pas quand même rédhibitoire non plus […]

Je ne suis pas un tribaliste, en somme, puisque j’ai déjà réussi à m’en sortir avec quelques filles sawas ici à Douala. Mais si la route de son village est vraiment trop compliquée, je serai bien obligé d’organiser le « Toquer porte » dans le chef-lieu d’arrondissement le plus proche. Parce qu’il y a des villages ici qui sont tellement compliqués hein, que tu peux même mourir en route avant de pouvoir arriver sur les lieux de la cérémonie de votre mariage…

Ma femme adore le sexe, la nourriture, les sorties, etc.

Et voilà bien les points sur lesquels je suis prêt à me marier dès demain matin, si je tombe sur une femme qui essaie de satisfaire toutes ces basses exigences. J’ai envie d’une femme qui sache me faire des carottes tous les matins, avec un peu de vinaigrette. Une femme qui sache tenir une table à manger et une décoration d’intérieur, sans oublier qui sache me faire des frites de plantain avec du poulet rôti, un peu comme la femme de mon meilleur ami qui habite à Dibombari et qui s’appelle Pierre La Paix Ndamè…

Je ne suis pas réellement un gros gourmand, à vrai dire, mais j’ai beaucoup d’appétit lorsque c’est ma dulcinée qui me fait à manger. J’ai envie qu’elle me dresse le couvert avant mon repas du soir, et qu’elle se déshabille immédiatement lorsque je viens de terminer ma nourriture. Je rêve d’une femme qui sera moderne, un peu moins archaïque et rétrograde que moi, et qui me demandera souvent de l’emmener dans un snack-bar ou pourquoi pas dans un cabaret une boîte de nuit.

Bref, le croquis de ma femme c’est celui d’une personne qui a déjà beaucoup connu le dehors, mais qui paradoxalement s’est rangée au point de savoir faire la cuisine, la lessive, la vaisselle, le repassage, les soins de santé élémentaires, la psychologie, etc.

Le portrait craché de ma femme

Donc vous n'allez pas me croire hein, mais chaque Camerounais détient une liste bien précise de critères, pour caractériser le portrait-robot de la femme de ses rêves. Et c'est malheureusement pour cette raison que certains demeurent éternellement célibataires…

Le portrait-robot de ma femme ! J’ai envie d’une femme qui mesure entre 1,65 et 1,75 mètre, qui sait marcher avec des talons hauts et qui est naturellement jolie, même lorsqu’elle n’a pas encore appliqué son maquillage ou les filtres artificiels qu’elle utilise sur ses réseaux sociaux. Le portrait-robot de mon épouse ! Je suis systématiquement opposé à la polygamie, et donc celle que j’épouserai sera celle qui m’aura compris le mieux, et que je comprendrai également puisque j’aurai accepté de passer le restant de ma vie à côté d’une unique cameruineuse. Le portrait-robot de la conjointe idéale, puisque dans ce pays nous avons tous les prototypes de sorcières, tous les goûts mais également aussi toutes les couleurs…

Parce que moi par exemple je rêve d’une Camerounaise qui n’a pas encore d’enfant, mais je peux facilement tomber amoureux d’une femme qui a déjà divorcé à trois reprises. Je rêve d’une épouse hyper intelligente, mais le discernement ne se caractérise pas uniquement par le niveau d’éducation scolaire. Je suis indifférent quant à la tribalité de ma future compagne, mais à condition qu’elle adore la cuisine, les sorties nocturnes occasionnelles et éventuellement les expériences sexuelles non conventionnelles.

Sans oublier le plus important, c’est que moi aussi je devrais correspondre au portrait-robot de son homme idéal !