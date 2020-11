Le concept médiatique qui a révolutionné le paysage audio-visuel au Cameroun est la prestigieuse émission "CAMEROUN FEELING".

Un chefs-d'œuvre qui a su conquérir le cœur de nombreux spectateurs à travers le monde en seulement trois années d'existence.

Quels sont les éléments qui entrent dans la préparation de ce projet Médiatique ?

Quels sont les ingrédients que la grande équipe de production met en exergue pour assurer la réussite de cette émission ?

Il est 7 heures du matin ce vendredi 20 novembre 2020, pendant que le jour peine à se lever, nous faisons notre entrée à la Cameroon radio and télévision ( CRTV), direction la salle technique NODAL, où nous apercevons Madame Renne EMANE, la réalisatrice de l'émission " CAMEROON FEELING" en présence de son assistant Bikarata, du présentateur atypique de l'émission de même nom, Éric Christian NYA et de Marie Cécile Mbang la script, mémoire de la réalisatrice et la secrétaire de rédaction.

"Cette première concertation avant l'émission joue un rôle particulier dans le cadre de sa réussite, c'est la conférence pré-production, qui a un rôle essentiel dans le cadre de la réussite de l'émission.

IL s'agit pour le cas d'espèce de vérifier une sorte de concordance entre la totalité horaires des éléments qui meubleront l'émission avec le temps global initialement prévu.

"En cette partie, il arrive très souvent qu'on supprime certains éléments qui mettent beaucoup de temps, dans l'optique de rester dans la marge du temps" précise, Éric Christian NYA présentateur de l'émission CAMEROON FEELING.

Cette édition particulière de vendredi, comme bien d'autres, est préparée par l'équipe de production deux jours avant, dans l'optique de soumettre à la hiérarchie un pré-conducteur pour appréciation ou dépréciation.

Après cette première étape de préparation de l'émission CAMEROON FEELING qui a duré une demi heure, le ton est donné à son présentateur prestigieux d'échanger avec les invités du jour tout en leur présentant la salle de mise en condition esthétique afin que ces derniers rejoignent le salon VIP afin d'atteindre leur passage à tour de rôle.

De l'autre côté, la réalisatrice et son équipe s'installent dans la salle régie vidéo afin de peaufiner les derniers réglages avant le début du programme du chef-d'œuvre " c'est le même exercice du lundi à vendredi, avec mon assistant, la script, la régie vidéo et son, je m'assure toujours que tout est prêt pour le lancement de l'émission. La touche particulière que j'aime apporter pour rendre ce concept magnifique, est les faux directs" Madame Émane Rene réalisatrice de l'émission CAMEROON FEELING.

Dans ce travail d'équipe magistral, qui est fait sous l'ombre pour la réussite de ce rendez-vous Médiatique, qui occupe une place de choix dans le cœur des milliers de téléspectateurs, Dame Marie Cécile Mbang joue un rôle de premier rang. Outre sa casquette de secrétaire de rédaction, elle est par ailleurs street-caster " je suis la mémoire du réalisateur, nous travaillerons en étroite collaboration".

Comme dans tout travail d'équipe, l'ingrédient majeur qui entre dans la production de ce programme Matinal, est le Tri-caster.

Cette fonction technique et délicate, est assurée par Madame Nyangono Édith Nadège " mon rôle consiste à assurer une bonne qualité des vidéos, pour cette grande émission. Je suis comme le poumon de ce programme, je travaille en étroite collaboration avec la régie son et image". Il faut noter que la réussite de ce regal Médiatique est aussi grâce aux techniciens de la régie son et Image qui s'occupent respectivement de la qualité du son et de l'image.



Il est 7 heures 45, à 25 minutes de l'émission, la pression monte, les derniers réglages se font à grandes vitesses.

Les mouvements de va et vient s'accentuent entre le studio de production et les différentes régies.

Éric Christian NYA, le présentateur, déjà magistralement installé dans le studio de production, en pleine simulation, afin de tester la fonctionnalité du microphone et le processus de transmission de la voix.

Loin des feux des projecteurs, les techniciens de la caméra, rompus à la tâche, s'assurent de la performance de leur appareil, et de l'efficacité des plans de cadrage. " On s'assure que les images soient à la hauteur de la réputation de l'émission ainsi que les cadrages" Ndah Eugène cameraman.

Comme dans une grande compétition de télé réalité, la régie son, image et vidéo signalent le démarrage de l'émission en son heure habituel 8 h 15. C'est parti pour 1 heures 45 d'intenses bonheur et de sensations fortes pour le grand plaisir des téléspectateurs de la CRTV à travers le monde.

Depuis sa création il y'a 3 ans, les rubriques de l'émission vedette sont restés inchangés. Les magazines, place aux invités, la rubrique Made in cameroon, la rubrique découverte musicale sont entre autres les différents axes qui meublent le concept depuis sa création.

Pendant l'émission, on Assiste à un feuilleton de gestuel entre le présentateur, la réalisatrice et les autres techniciens ceci afin de perfectionner édition en édition.



Une heure après le début de l'émission, comme dans beaucoup d'autres édition, Rose Mujongue, assiste Éric Christian NYA par le billet de sa rubrique intitulée " Made in Cameroon".

À 10 heures 00 l'édition du vendredi 20 novembre de "Cameroon feeling" s'achève.Le Staff de production, après s'être félicité de la réussite de cette édition comme bien d'autres, se donne à une séance de conférence post-production.

C'est l'occasion pour l'équipe de se donner au jeu de séance d'autocritique, mais aussi de tabler sur la préparation de l'édition prochaine et la réalisation d'un pré-conducteur que recevra la hiérarchie de la télévision de même nom pour appréciation " c'est la dernière étape, elle est très importante car elle permet d'avoir les avis des uns et des autres sur les aspects positifs et négatifs sur l'édition qui vient de s'achever, nous profitons aussi pour tabler sur les sujets qui meubleront le prochain numéro" indique Éric Christian NYA.

Outre les séances d'autocritiques et de préparation du numéro en cours, cette phase est aussi l'occasion pour l'équipe de se rafraîchir au refertoire de la CRTV où se tient habituellement toute les post-conférences.

À la lumière de ce qui précède, il est important de souligner que l'émission CAMEROON FEELING est préparée avec beaucoup de délicatesse et d'excellence d'où la place de choix qu'elle occupe au sein des téléspectateurs à travers le monde qui s'accroient un peu plus chaque jour.