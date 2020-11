Le Directeur International des Tournées de Beyoncé est le Fondateur du projet "One Africa Umoja Initiative". Le Génie Urbain américain Alan Floyd et son équipe mènent depuis quelques temps une campagne à travers le monde, plus de quatre continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et surtout en Afrique dans 21 nations c'est au total 34 pays pour le moment de la planète qui bénéficient du génie de cette giga star internationale. Et il ne compte pas s'arrêter là, selon Floyd, "il ne peut pas y avoir de mouvement sans musique".

Un concept né d'un regroupement des volontaires consacre la chanson "Umoja Unity" sortie le 08/06/2020 aux artistes de toute langue comme foliation à leurs créations artistiques sans demander les droits d'auteurs. C'est une aubaine pour les artistes qui n'ont pas la chance de se voir au grand public et de briller. La chanson peut être reprise, être utilisée comme une bande d'annonce ou pour tout type de projet artistique avec l'accord de l'initiative Umoja. L'initiative encourage les featuring de plusieurs artistes locaux pour vulgariser le style de musique local individuel, le rêve est de voir de nouveaux talents émerger, produire des rythmes originaux inconnus. Un soutien technique est même promis aux artistes (arrangement, enregistrement etc.).

Au delà de cet aspect de la promotion de nouveaux talents et styles musicaux, le projet est ouvert aux leaders d'opinion de tout métier. Umoja initiative se bat aussi aux côtés des associations caritatives et ONG qui soutiennent la cause des enfants défavorisés en organisant des campagnes de collecte de fonds. À travers le site web www.umojaola.com, l'on peut entrer en contact avec l'équipe du projet. C'est une occasion aux influences du monde entier de travailler avec Alan Floyd en enregistrant une courte vidéo de 30 secondes; cette vidéo doit élucider les mobiles pour lesquels ils apportent leur soutien au projet.

L'initiative de l'autre compositeur et producteur Alan Floyd est salutaire pour les artistes et les organisations caritatives qui cherchent un moyen de se faire connaître. Dans le récit « LE POUVOIR DE FORMER SON REMPLAÇANT », Dr. Myles Munroe déclare que « Le plus grand acte de leadership est le mentorat », .. « Le mentorat est la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi »… À travers cet élan de cœur, une nouvelle génération d'artistes va naître et émerger.