Le Directeur General de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), Emmanuel DE TAILLY a procédé à l’inauguration du totem et forage de Mombo dans le département du Mungo. Une réalisation qui va en droite ligne de l’engagement sociétal d’une entreprise citoyenne pour le bien être des populations.

Ce forage estimé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Sa profondeur de captage estimée à 81 mètres, pour une eau naturellement enrichie en minéraux et à l’abri de toute contamination. Une œuvre de la Société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC), filiale du groupe SABC dont le but essentiel est l’amélioration des conditions de vie de populations. Pour Le Directeur General Emmanuel De Tally, aux populations venues nombreuses « Le Forage né de la volonté du Groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun, d’assumer sa responsabilité sociétale et de réinvestir dans cette localité une partie significative de la confiance de ses populations qui nous ont accueilli il y a de cela 41 ans »

Il s’agit du 4èmeforage de la zone de captage de SEMC. Ce forage vient booster la production et permettre de satisfaire encore plus, la demande sans cesse croissante des consommateurs, qui ont fait le choix de la qualité. Dans cet esprit, les Brasseries du Cameroun ont apportées un appui conséquent à la commune de Mombo dans les domaines prioritaires du développement durable. A savoir l’aménagement des bâtiments du Centre de Santé de Mombo. Avec la fourniture d’un important lot d’équipements et matériels médicaux, pour améliorer les conditions de prise en charge des malades. Un forage avec quatre points d’eau pour l’approvisionnement en eau potable des populations de Mombo et des malades du Centre de Santé. Une station d’épuration des eaux usées et la lutte contre la pollution parles bouteilles plastiques La liste n’est pas close.

Au finish, pour citoyen qu’il soit, on confesse au groupe SABC que le forage qui vient d’etre mis en service est bénéfique : pour les populations parce qu’il Apporte de l’espoir, procure du bonheur, Favorise l’accès à l’eau potable, Lutte contre les maladies hydrique. Il implique aussi le personnel de l’entreprise dans les actions citoyennes. Et puis, l’engagement a été renouvelé par le Directeur général le Groupe SABC, continuera à assumer sa responsabilité sociale et sociétale dans les 10 régions du Cameroun comme depuis plus de 70 ans.