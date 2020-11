Nous venons de vivre de très beaux moments électoraux aux USA. La démocratie y a été éprouvée et approuvée dans un pays dont la société est extrêmement divisée.

Mais ce qui marque c'est la volonté de sauver l'âme d'une grande démocratie libérale chez chaque statois engagé à voter. It was among and before all about the USA, their country.

Par ailleurs, l'élection de Kamala Davis est la preuve que le 21è siècle est féminin et noir.

C'est grâce aux femmes et aux noirs surtout, que les démocrates gagnent cette élection.

De nombreuses femmes noures de toutes les classes sociales se sont engagées partout. Sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux sociaux avec un seul message, le V.O.T.E M.A.S.S.I.F et la surveillance M.A.S.S.I.V.E du vote parce que CHAQUE VOIX COMPTE ET DOIT COMPTER.

Par dessus tout, une femme m'a particulièrement marquée. Elle s'appelle Stacey Abrams. Elle s'est engagée depuis 2 ans à faire inscrire les électeurs dans sa ville en Georgie et surveiller leur inscription où elle avait raté l'élection de gouverneur en 2018 à cause de la suppression des votes des noirs.

Elle a donc fait inscrire 800.000 personnes qui ont contribué de manière décisive à la victoire du tandem Biden/ Harris en Georgie, la ville qui a permis de donner une avance à Biden/Kamala dans un état une ville habituellement acquise aux républicains.

Au Kamerun, nous en tirons des leçons. En tout cas pour ce qui est du #PCRN.

1. Une élection ça se prépare à l'avance et non la veille.

2. Quelque soit le système vicié mis en place, c'est le citoyen-électeur qui décide par son engagement inébranlable à changer le cours d'une élection et la destinée collective.

3. Il faut inciter à voter massivement et non à boycotter une élection.

Femmes du Kamerun, rien ne peut arrêter une femme décidée. Ne soyons plus des accompagnatrices. Soyons des femmes qui aspirent à diriger notre pays et à prendre d'assaut nos institutions.

Seulement ainsi, produirions-nous des institutions fortes pour le bonheur de nos peuples et les hommes forts deviendront un passé lointain.

Alors n'écoutons plus les masturbateurs de cerveaux et adeptes du statu quo.

Vivement des Kamala visibles dans toute l'Afrique et des Biden qui leur tendent la main.

Vivement plus de Stacey Abrams dans nos villes et régions.

Congratulations to Kamala and Biden!