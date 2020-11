L’Assurance et Réassurance Africaine se met sur de nouveaux starting-block. Treize années après des services rendus. Elle met sur le marché de nouveaux produits, à la conquête de l’émergence d’une assurance citoyenne.

Apres sa sortie des fonts baptismaux en 2007, le bilan est plutôt éloquent : 14 milliards de sinistres payés. Loin d’être égalé : soit 8 milliards en 4 ans malgré la morosité économique due à la covid 19. L’assurance a imposé ses marques. Une étude réalisée en juin 2020 par l’agence ASCESE revèle qu‘AREA ASSURANCES a besoin de communiquer sur l’entreprise et les produits. Pour Accroitre les parts de marché et faire de la compagnie, l’Assureur de référence au Cameroun.

Aussi, une campagne corporate pour présenter la marque AREA est engagée dans toutes les grandes villes du Cameroun. Avec en toile de fond la question fondamentale Que faut il pour que le Cameroun soit émergent ? L’assurance de confiance s’engage en proposant à sa clientèle de nouveaux produits. La carte d’assurance est déjà là, pour l’accès direct aux soins. Elle est délivrée par AREA en 24 heures. Il suffit juste d’un téléphone androïde.

Présentés au grand public, les nouveaux produits sont : L’Assurance santé, Ce contrat a pour but de garantir le remboursement des frais liés au rétablissement de la santé des personnes assurées individuellement ou par le biais de leurs entreprises. Mise à disposition des cartes QR Code avec lecture de condition de couverture via un téléphone portable donnant accès à une prise en charge immédiate.

L’Assurance multirisque habitation, Elle sécurise tous les dommages et risques liés à la destruction d’une habitation/bâtiment. Elle indemnise, en couvrant les dégâts subis par le bâtiment ou l’immeuble et les contenus. Le montant de la prime est relativement bas et accessible à toutes les catégories sociales.

L’Assurance multirisque professionnelle. Elle englobe les assurances voyage, automobile, tout risque chantier, responsabilité civile, transport.

L’Assurance caution. Ce sont celles qui interviennent dans le cadre d’une relation commerciale entre sociétés privées ou publiques. Le cautionnement a dans ce cas la nature d’un acte de commerce par accessoire. Chez AREA, le client est fixé et le cas échéant servi dans les délais très courts comparé à la concurrence ; en moyenne 24H