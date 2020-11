Le Bassin du Congo, une synergie tout juste effleurée, pas suffisamment explorée …

La ville d'Oyo, de par ses infrastructures, la Zone Économique Spéciale Oyo-Ollombo, et par sa situation géographique (quasiment au centre de la République du Congo et à équidistance entre, à l'ouest le Gabon, à l'est la RDC et au nord le Cameroun et la RCA ...) est idéalement placée pour cristalliser, dynamiser et tout simplement devenir le centre géostratégique du Bassin du Congo.

Ensemble, faisons de la zone économique spéciale Oyo - Ollombo, une place forte mondialement reconnue, la plaque tournante d'un marché estimé à plus de 1.300 milliards CFA par an ...

Ce projet en trois volets, est réalisable sans délai.

Volet 1 : Export

Nous avons conçu un label international autour du nom Oyo (norme ISO, certification, AOP) et créé les AMAR (agences professionnelles).

Volet 2 : Import

Nous avons créé un réseau international : le Réseau IDE.

Volet 3 : Ingénierie financière

Nous avons conçu la BVO (matrice de la finance verte du Bassin du Congo).

L'essentiel au lancement, en terme de composantes, infrastructures ou financement, existe déjà.

Ainsi,

En 40 jours seulement, nous allons multiplier par 10 le trafic de l'aéroport international d'Ollombo.

En 3 mois, plus de 4.000 emplois directs seront créés.

C'est maintenant qu'il faut anticiper des solutions afin de préparer l'économie congolaise à faire face à la crise post pandémie COVID 19.

Pour que vive notre prestigieuse Nation.

Le 13ème Département, le FISCE et la M13

Loin des yeux, près du cœur ...

Le 13ème Département : le Congo Extérieur

Actuellement, le Congo compte 12 Départements, créons un 13ème : le Département des Congolais de l'étranger.

Tous congolais, tous égaux : les expatriés congolais doivent pouvoir voter aux élections nationales et être représentés en tant qu'institution au sein de la Nation Congolaise.

Ainsi, selon le modèle du quotient national 1/13, le 13ème Département comptera, entre autres, 10 députés (sur les 130 de l'Assemblée Nationale) et 1(e) Gouverneur(e) du 13ème Département.

Le FISCE : Fonds pour l'Iinitiative et la Solidarité des Congolais de l'Étranger

La présence congolaise dans le monde doit être le miroir de la grandeur de notre Nation, le FISCE, avec une dotation annuelle de 150 millions d'euros, y contribuera, à travers ses deux bras : un capital risque pour financer l'initiative économique des Congolais de l'étranger et une caisse pour les urgences sociales.

La M13 : Maison du 13ème Département

Ainsi, la M13, Maison Commune des expatriés congolais, sera logiquement située en région parisienne, lieu de résidence du plus grand nombre d'expatriés congolais.

Pour le rayonnement de notre prestigieuse Nation.

"LA MAGIE, C'EST LE TRAVAIL"